Equators - Gigantic Waves, I’m Not Here

Американский музыкант из Сан-Франциско Тревор Хэкер уже довольно давно играет в психоделик-рок группе Sunbeam Rd. Но еще в 2009 году Тревор создал свой собственный параллельный проект Equators для реализации идей, при которых ему не нужны партнеры. Equators был и остается его чисто сольным проектом. В 2011 году вышел дебютный альбом Equators под названием Dream Signals: экспериментальная импровизация с использованием электронной техники и полевых записей и столь же экспериментальный релиз: 40 экземпляров CD-R, собственноручно пронумерованных автором. Набор средств звукоизвлечения не менее изощрен и в новом альбоме Equators с «кошачьей» обложкой Gigantic Waves, I’m Not Here: Тревор в частности использовал здесь целый ряд инструментов и оборудование, приобретенное им в различных путешествиях по всему миру – от Гватемалы до Японии. Правда, запись Gigantic Waves, I’m Not Here Хэкер осуществлял все же на родине – в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе и издает его в апреле на независимом лейбле It’s Just Great, который пресс-релиз характеризует, как компанию, созданную для «… энтузиастов искусства, которые работают за пределами банальности».
Что ж, если судить по новому диску Equators, слова у этого лейбла не расходятся с делом. Gigantic Waves никак не вписывается в какие-то банальные рамки. Крайне сложно определить в этой работе четкие стилистические границы. Богатство звуковых красок в палитре Хэкера и ритмические структуры его композиций (например, в стартовой Tut’s Lazy Burial) порой наводят на мысли о раннем, барретовском Pink Floyd и, во всяком случае, близки к приемам прог-рока. Проникновенный, трогающий нечто глубинное в душе и подсознании, голос Тревора в сочетании с лишенной всякой пафосности манерой исполнения заставляют вспоминать фолк-рок или некоторые вещи, которые пел недавно ушедший Грег Лэйк в рамках ELP. Если уж пользоваться терминологией прог-рока, то лучшей вещью диска я бы назвал хэкеровский эпик Factory Reset, самую объемную композицию в альбоме, семиминутную нежнейшую балладу, где конгениально звучат и голос, и гитара, и клавишные. При этом, хотя свои песни Тревор Хэкер не объединяет общей темой, альбому он постарался придать цельную, сюитную форму. На каждой стороне пластинки (альбом выходит в формате LP) песни прерываются (или связываются) короткими, в одну-полторы минуты, инструментальными интродукциями, в каждой из которых есть и мысль, и форма, и красота.
Словом, если вы поклонник той музыки, которая в специализированной прессе проходит под рубриками «beyond the categories» или «alternative», этот альбом – для вас.