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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Mark Kelso & The Jazz Exiles - Elementals

стиль:
21.11.2017

Mark Kelso & The Jazz Exiles - Elementals
Вон он, Марк Келсо, второй справа на фотографии всего ансамбля The Jazz Exiles, помещенной на обложке альбома Elementals. В 2016 году группа из Торонто The Jazz Exiles дебютировала альбомом Stealing From My Youth, который оказался настолько успешным, что сразу добрался до номинации на премию Джюно, канадский вариант Грэмми. Новый альбом, подготовленный коллективом, призван «держать планку», а при удачном стечении обстоятельств и поднять ее повыше. The Jazz Exiles – новый и весьма удачный проект барабанщика Марка Келсо, но сам он – далеко не новичок в музыке.

С именем Марка Келсо наши постоянные читатели могли встречаться не раз в обзорах дисков канадских джазовых исполнителей, работающих в самой разной стилистике. Уже только по этому факту можно судить об универсализме Марка и его умении работать в любом составе. Этот родившийся в Белфасте ирландец, перебравшись через Атлантику, стал очень востребованным музыкантом, которому с готовностью предлагают место за ударной установкой во многих канадских джазовых проектах. И, кстати, далеко не только канадских и далеко не только джазовых. Келсо работал с Пэтом Мэтини, братьями Брекерами, Хэнкоком, Кориеллом, Пакито Д’Ривера и многими другими звездами джаза, а также с поп-артистами ранга, скажем, Оливии Ньютон-Джон или Чака Хан.

Но в собственном проекте The Jazz Exiles Марк определил свои ориентиры довольно четко: он идет по стопам Weather Report, Yellowjackets, электрического Майлса Дэвиса и Пэта Мэтини, играя динамичную, с отчетливым драйвом исполненную музыку фанк-фьюжн. Альбом Elementals дает отличную возможность оценить успехи Келсо и The Jazz Exiles в этом направлении. Все композиции альбома написал сам Марк. В основном это энергичные, заводные, наполненные истинным духом фьюжн довольно длинные композиции, вроде Conor’s Crusade или Boom Tune, слушая которые трудно спокойно усидеть в кресле. Их разбавляет пару более медленных, мелодичных, балладного плана треков, таких, как Solace или Little Princess Aoife. Кстати, среди упомянутых, есть две композиции, которые Марк посвятил своим детям, причем дифференцировав их по гендерному признаку: сыну Конору досталась более драйвовая Conor’s Crusade, а дочке Иве – мягкая и задумчивая Little Princess Aoife.

The Jazz Exiles – это квинтет, в саунде которого авансцена отведена солирующим партиям или диалогам саксофона, гитары и клавишных, поддерживаемых безукоризненной работой возглавляемой лидером ритм-группы. Особо я отметил бы в этом составе очень классного клавишника Джереми со знаменитой в мире блюза фамилией Ледбеттер. Да и в целом группа оставляет очень приятное впечатление. Elementals можно рекомендовать всем, кто любит позитивную музыку с «перчиком». Его тут хоть отбавляй!

© & (p) 2017 Mark Kelso / Groovy Drums Studio

11 tks / 73 mins
(Mark Kelso – dr; Jeremy Ledbetter – keyb; Rich Brown – b; Luis Deniz – sax; Joey Martel – g;)

Линк предоставлен RDX Promo

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
фанк, фьюжн
страна
Канада
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