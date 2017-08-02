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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Andy Adamson Quintet - First Light

стиль:
02.08.2017

Andy Adamson Quintet - First Light
Клавишник, композитор и бэнд-лидер из города Энн Арбор, Мичиган Энди Адамсон – музыкант очень опытный: его карьера началась еще пятьдесят лет назад. Играл он очень разную музыку в самых разных коллективах – и диско, и кубинский фолк, и ритм-энд-блюз, но в рамках собственного квинтета он предпочитает язык джаза. Правда, в джазовом языке много «наречий», и Энди ориентируется в первую очередь на язык музыки фьюжн классического периода 70-х. В каком-то смысле его квинтет можно считать реинкарнацией знаменитой группы Weather Report, причем сам Адамсон выступает здесь в роли Завинула. Но несмотря на пульсирующий драйв, присутствующий во всех девяти композициях (все они сочинены самим лидером), чувствуется в музыке квинтета и солидный бэкграунд, заставляющий вспомнить и школу Колтрейна.

Участники квинтета Адамсона – люди более молодые, но тоже вполне зрелые музыканты. Особо отмечу ударника из Детройта Джонатана Тейлора, игравшего с Либмэном и Вададой Лео Смитом в чмсле прочих. Связка Адамсон – Тейлор при поддержке земляка лидера, басиста Бреннана Андеса, периодически меняющего бас-гитару на контрабас и обратно, держит всю сложную полиритмическую структуру исполняемых пьес. Уже стартовая и титульная композиция First Light может служить образцом в этом смысле. А на авансцену выдвинуты два духовика – очень мастеровитый саксофонист Дэн Беннет (он играет на альте и теноре) и чуть менее яркий (на мой взгляд) трубач Росс Хафф. В принципе, конфигурация не новая, да и музыка, в общем, не сулит слушателю каких-либо новаций и открытий.

First Light привлекает другим. В этой исполненной не без профессионального блеска музыке, полной сочного грува, есть мощный заряд позитивной энергии. Послушайте с утра, скажем, Corner Store или High Street Roundabout, а еще лучше – весь альбом целиком, и эмоциональный тонус резко пойдет в гору на весь день. А если вы еще и поклонник классики стиля в духе Mahavishnu Orchestra, Return To Forever или уже упомянутых выше Weather Report, удовольствие от музыки Энди Адамсона станет еще более сильным.

© & (p) 2017 Andros Records

9 tks / 48 mins

(Andy Adamson – keyb; Dan Bennett – saxes; Brennan Andes – b; Jonathan Taylor – dr; Ross Huff – tp;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
фьюжн
страна
США
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