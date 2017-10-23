Alma Micic - That Old Feeling

Сербская вокалистка Альма Мицич прошла путь, характерный для многих талантливых исполнителей джаза из Европы. Родилась она в Белграде, учиться играть на фортепьяно начала с шести лет, а позже поняла, что ее стихия – это вокал. Уже в 17 лет она пела с биг-бэндом белградского радио и восторгалась искусством Эллы Фитцджеральд, Сары Воэн и Бетти Картер. В конце 90-х годов Альма поехала учиться за океан, в Беркли, и, получив там степень бакалавра, осела в Нью-Йорке, став там заметной фигурой при всем обилии первоклассных вокалисток в Большом Яблоке. Первый альбом Альмы вышел в 2004 году, потом последовало еще несколько дисков, а представляемый сегодня That Old Feeling, изданный известным независимым лейблом из Дартмута, Массачусетс Whaling City Sound стал четвертым в ее дискографии.
По структуре программа альбома напоминает некоторые предыдущие диски певицы. Семь из девяти треков – это стандарты, причем очень известные и очень часто исполняемые, вроде Cry Me A River, Honeysuckle Rose или Blue Moon, а два трека – это, свое, только данной исполнительнице присущее: собственная песня Альмы, баллада Ne Zaboravi Me и русско-цыганский романс Solnishko. Стандарты – это пробный камень для любого джазового певца: о профессионализме исполнения я вообще не говорю, главное другое – способен ли данный певец или певица внести что-то индивидуальное в прекрасно известные всем темы. На мой взгляд, Альме Мицич это удается. Главный ее козырь – великолепное интонирование, умение «прожить» песню с ее героиней и безупречное чувство стиля. Слушая титульную песню, я с недоверием смотрел на обложку: такие блюзовые ноты, казалось, могла бы выдать только певица с черным цветом кожи. А ее вариант Honeysuckle Rose вполне может встать в один ряд с лучшими образцами этого эвергрина от самых великих звезд. Ну, а на «своем», славянско-цыганском поле Мицич вообще не подражаема. Ее чистый, серебристой окраски голос передает текст песен очень эмоционально, проникая в самые глубины сердец слушателей.
Немалую долю успеха этого альбома может записать на себя аккомпанирующий Альме ансамбль, в котором я особо выделил бы ее супруга, гитариста Рале Мицича и очень хорошего басиста Коркорана Хольта. Если верно выражение «короля играет свита», то здесь Ее Величество может искренне поблагодарить своих партнеров – они были хороши. Думаю, те, кто услышит That Old Feeling смогут по достоинству оценить и мастерство певицы, и класс ее коллег. © & (p) 2017 Whaling City Sound 9 tks / 34 mins (Alma Micic – voc; Rale Micic – g; Corcoran Holt – b; Johnathan Blake – dr; Tom Beckham – vibe;) Диск предоставлен Mixed Media Леонид Аускерн