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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Bill Brovold & Jamie Saft - Serenity Knolls

стиль:
07.03.2017

Bill Brovold & Jamie Saft - Serenity Knolls
Serenity Knolls, в переводе что-то типа «Умиротворяющие сопки», - так называется центр по реабилитации наркоманов к северу от Сан-Франциско. Там в 1995 году умер во сне от сердечного приступа легендарный американский рок-музыкант, фронтмен культовой группы Grateful Dead Джерри Гарсия. Serenity Knolls – так назвали свой альбом и одну из его композиций соотечественники Гарсии, Билл Броволд и Джейми Сафт, поместив на обложку прелестный, действительно умиротворяющий вид уголка дикой природы.

И Сафт, и Броволд вышли из кругов даунтаун-мьюзик. Оба были близки к Джону Зорну и его лейблу Tzadik, оба записывались на гремевшем в 90-е годы лейбле Knitting Factory Майкла Дорфа. Гитарист и композитор Броволд (р.1957) в свое время был лидером основанной им в Детройте группы Larval, участвовал в еще целом ряде проектов. Последний раз я слышал его полтора десятка лет назад, обозревая один из альбомов Larval (тот обзор есть на сайте). В противоположность Биллу, Джейми Сафта (р.1971), длиннобородого композитора и клавишника с самыми широкими вкусами, видного мастера авангардного джаза, в последние годы доводилось слушать много и с неизменным интересом, в первую очередь, благодаря многочисленным проектам с его участием, издаваемым лондонским лейблом RareNoise Records. На нашем сайте можно найти много обзоров дисков с участием Сафта.

И вот – их совместный проект, где в первую очередь Джейми Сафт по-хорошему удивил, радикально расширив представления о круге интересующей его музыки и исполнительских возможностях. Джейми всегда был мультиинструменталистом, но главным его «оружием» неизменно оставались клавишные. Как он сам говорит, это не мешало ему с детства любить гитару, в частности дилановское звучание. И вот в Serenity Knolls Сафт играет на двух не тривиальных видах гитар: слайдовой гитаре лэп-стил и добро, инструменте, изобретенном в свое время словацкими эмигрантами в Америке братьями Допера (отсюда и название инструмента: DOpera BROthers). Это практически та же акустическая шестиструнка со встроенным металлическим резонатором. Что играют на лэп-стил и добро? Кантри, блюграсс, блюз. И Сафт в дуэте с Броволдом на привычной тому электрогитаре создают очень солидный по объему альбом из 12 композиций, в которых есть многое от вышеуказанных направлений и который разительно не похож на его недавние работы.

Атмосферичность, покой, не быстрые протяженные композиции, в которых ценен и важен каждый звук, пьесы, посвященные в первую очередь американскому Западу с его бесконечными шоссе, нетронутой (кое-где) природой, привольными прериями, по которым бродили когда-то огромные стада мустангов и бизонов: Sweet Grass, Saddle Horn, The Great American Bison, No Horse Seen. Идилличность этой музыки нарушается, пожалуй, только в одной вещи – Splintering Wind, где резкие, как собачий лай, звуки время от времени нарушают статичную красоту звукового пейзажа. Есть еще группа пьес, где музыканты демонстрируют, что они не забыли, из какой музыки вышли: в Greybuli, отчасти в Silent Midpoint в музыке появляется нечто психоделическое, нечто напоминающее, скажем, гитарные пассажи раннего Pink Floyd барретовского периода. Более семидесяти минут звучания пролетают практически незаметно в этой звуковой прогулке по бывшему Дикому Западу. Словом, очень любопытный и очень неожиданный альбом.

© & (p) 2017 RareNoise Records
12 tks / 77 mins
(Bill Brovold – el.g; Jamie Saft – dobro, lap steel g;)
Диск предоставлен hubtone PR

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
кантри-блюз, эмбиент
страна
США
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