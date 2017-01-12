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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Jimmy Scott - I Go Back Home

стиль:
12.01.2017

Jimmy Scott - I Go Back Home
Последний прижизненный альбом Литтл Джимми Скотта (1925-2014), который поступает в продажу 27 января, обещает стать событием для многочисленных поклонников удивительного таланта этого американского вокалиста. Я не буду здесь подробно останавливаться на биографии Скотта, адресуя интересующихся к отличной статье итальянки Евы Симонтакки, которую она написала в свое время для нашего журнала и которая есть на сайте (жмите кнопку «поиск»). Скажу только, что необычным голосом Джимми обязан редкому генетическому заболеванию – синдрому Кальмана, которое остановило рост его тела и придало его голосу контральтовый тембр. Но параллельно судьба наделила его редкостным по масштабу талантом джазового певца балладного репертуара с удивительным чувством свинга, безукоризненным интонированием и умением проживать целую жизнь в рамках одной песни.

Начав петь еще в 40-х годах, поработав в оркестре Лайонела Хэмптона в 50-х, он затем на много десятилетий ушел из музыки из-за конфликта с владельцами его контракта. Камбэк наступил только в 90-х, благодаря усилиям друзей Скотта, в частности известного Лу Рида из группы Velvet Underground и кинорежиссера Дэвида Линча. Скотт триумфально гастролировал по Европе и Штатам, записывал альбомы и в 90-е, и в нулевые годы. Давний поклонник его творчества, немецкий продюсер и владелец лейбла Eden River Records из Вупперталя Ральф Кемпер в 2008 году предложил Скотту сделать альбом классических джазовых стандартов. До записи дело дошло в 2014-м, в последний год жизни 89-летнего певца.

Кемпер превратил эту запись в настоящий парад звезд мирового джаза. Партнерами Джимми Скотта в I Go Back Home стали пианист Кенни Бэрон, органист Джои ДеФранческо, ударник Питер Эрскин. В отдельных треках дуэты со Скоттом составили Ди Ди Бриджуотер, бразильский певец и гитарист Оскар Кастро-Невеш, инструменталисты - саксофонисты Джеймс Муди и Боб Минцер, гармошечник Грегуар Маре, трубачи Артуро Сандоваль и Тиль Бренер – впечатляющий список, в котором я упомянул еще не всех! Кроме того, в записи участвовал и целый студийный симфонический оркестр. Уже первый трек Sometimes I Feel Like a Motherless Child заставляет затаить дыхание – настолько сильно, совершенно в духе Билли Холидэй, как по тембру голоса, так и по выразительности исполнения, поет здесь Джимми Скотт. Есть в альбоме много песен, исполненных и в другой, более кантиленовой манере – они тоже очень хороши, но мне ближе всего оказался именно этот стартовый трек. Особняком стоит в программе альбома босса-нова I Remember You, где в дуэте со Скоттом поет дочь композитора Генри Манчини Моника, а в аккомпанементе блистает Сандоваль. Если вспоминать инструменталистов, то особо я выделил бы классную работу такого выдающегося мастера, как Джои ДеФранческо – на мой вкус он был особенно хорош в этих сессиях.

Параллельно записи альбома был снят и документальный фильм о жизни Джимми Скотта – с тем же названием и с тем же подзаголовком, «Рассказ о надеждах и мечтах» , что и музыкальный альбом. Эта лента уже успела завоевать ряд призов на кинофестивалях. Литтл Джимми не дожил до выхода в свет альбома и фильма. Кстати, нет уже на свете и Оскара Кастро-Невеша, и Джеймса Муди. I Go Back Home, и фильм, и альбом, - отличный памятник уникальному певцу и звездной команде, украсившей его последний альбом I Go Back Home.

© & (p) 2017 Eden River Records
12 tks / 59 mins
(Jimmy Scott - voc; Joey DeFrancesco - org (tks 1, 3, 4, 10, 11); Kenny Barron - p (tks 1, 2, 5-8, 11, 12); Martin Gjakonovski (tk 1); Michael Valerio (tks 2-12) - b; Hans Dekker (tk 1), Peter Erskine (tks 2 – 12) – dr; Joe Pesci (tks 2, 11), Renee Olstead tk 5), Monica Mancini (tk 9) - voc; Oscar Castro-Neves - voc (tk 3), g (tks 3, 6, 9); Gregoire Maret - harmonica (tks 3, 4, 12); John Pisano - g (tk 4); Till Brönner (tk 7), Arturo Sandoval (tk 9) - tp; Bob Mintzer - ts (tk 8); James Moody - sax (tk 10); HBR Studio Symphony Orchestra;)
Линк предоставлен hubtone PR

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Бразилия, Германия, Куба, Македония, США, Швейцария
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