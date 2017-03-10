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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Jü - Summa

стиль:
10.03.2017

Jü - Summa
Итак, Summa. Это уже второй альбом в дискографии Jü (вновь под логотипом лондонской RareNoise Records), но, пожалуй, только здесь трио из Будапешта в полном масштабе представляет на суд слушателей свои творческие концепции. Дело в том, что дебютный Jü Meets Møster был плодом коллаборации венгров с норвежским саксофонистом Кетилем Мёстером, и оставшиеся у меня после его прослушивания весьма позитивные впечатления приходится делить поровну между обеими сторонами, участвовавшими в проекте и гадать, кто что привнес в музыку того альбома. Мёстер, кстати, присутствует и в Summa, но уже только в ограниченной функции гостя в одной из композиций альбома, Partir, вместе с еще одним гостем, венгерским электронщиком Балинтом Больчо, а остальные восемь треков – это, так сказать, Jü в чистом виде.

Сразу же не могу вновь, как и в предыдущей рецензии не отметить, что Jü – коллектив, стилистику музыки которого просто невозможно определить каким-то одним термином, и в этом плане вполне логично, что ему нашлось место в каталоге RareNoise, лейбла, который принципиально работает с музыкой beyond the categories. Правда, по сравнению с Jü Meets Møster, в Summa коктейль по-венгерски смешан с несколько иными ингредиентами и в иных пропорциях. Пожалуй, авангардный новоджазовый компонент присутствует здесь в меньшей степени, зато по-прежнему много тяжелого рока и даже нойза, очень существенное место заняла электроника вкупе с разнообразными гитарными эффектами от Адама Месароша и Эрне Хока и, наконец, как никогда, раньше громко (во всех смыслах) заявила о себе world music. Но не думайте, что Jü обратились к венгерскому фольклору: ноток чардаша вы здесь не услышите. Jü тянет больше к экзотике, в первую очередь африканской, что не удивительно, если вспомнить, что барабанщик Андраш Хальмош когда-то профессионально играл марокканскую музыку гнава. Вот и сейчас и он, и гитарист Месарош играют в ряде треков на африканском струнном инструменте калимба.

Уже в стартовой композиции Lady Klimax под яростный ритм электронные звучания смешиваются с квазиафриканскими, что и позже повторяется не раз. В одних композициях (Summa, My Heart is Somewhere Else, Mongrel Mangrove) побольше нойза и электроники, в других (Socotra, Sinus Begena) превалируют этнические интонации. При этом архитектонику альбома Jü выстраивает весьма своеобразно: большие развернутые, почти эпические полотна, вроде блистательной двенадцатиминутной Jimma Blue, моего абсолютного фаворита программы, или почти столь же длинной Partir, где Кетиль Мёстер, кажется, вложил всю душу в звучание саксофона, чередуются с совсем крохотными пьесками до полутора минут звучания. Но это отнюдь не интерлюдии: и те же Socotra и Sinus Begena, и Keltner – это абсолютно законченные произведения со своей внутренней логикой и своеобразной красотой. Я бы не стал выделять кого-то персонально в этом венгерском трио: Jü выглядит абсолютно цельным монолитом, тут нет лидера и ассистирующих музыкантов, в их музыке важны все, и результат работы, надо сказать, впечатляет. А уж Jimma Blue можно слушать и слушать без перерыва (я так и сделал): настоящий праздник души!

© & (p) 2017 RareNoise Records
9 tks / 53 mins
(Àdàm Mészáros – g, kalimba, perc; Ernö Hock – bass g, bass ukulele, perc; Andràs Halmos – dr, bells, kalimba; with Kjetil Møster – sax (tk 5); Bálint Bolcsó – electronics (tk 5);)
Линк предоставлен hubtone PR

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
авангард, африканская музыка, кроссовер, прог-рок, эмбиент, этно-джаз
страна
Венгрия, Норвегия
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