Jorginho Neto Collective - Harlem

Мы привыкли к тому, что бразильские джазовые музыканты великолепно играют босса-нову, не говоря уже о самбе – чисто бразильском явлении. Мы привыкли к тому, что американские джазовые музыканты охотно обращаются к бразильскому музыкальному наследию, от Стена Гетца и Чарли Берда и до наших дней, также создавая прекрасные образцы подлинного творчества. Но для них это, в любом случае, взгляд «с Севера на Юг», взгляд на Бразилию из США. Представляемый сегодня альбом по-своему уникален: это взгляд «с Юга на Север», взгляд на США из Бразилии. Не случайно, он носит характерное название «Гарлем».
Тромбонист Жоржиньу Нето, представитель нового поколения в бразильском джазе, начал играть на тромбоне в 13 лет, выступая в церкви. В 22 года он с успехом закончил Университет Тома Жобима и стал желанным гостем во многих бразильских группах и оркестрах. На сегодня в его собственной дискографии значатся два альбома: Samba Jazz (2012) и Leste (2015). Ансамбль Jorginho Neto Collective он основал в 2015 году и с этим коллективом записал свой третий альбом Harlem. Этот проект существенно отличается от предыдущих работ Нето. Здесь практически нет ничего специфически бразильского. Он полностью решен в рамках американских джазовых идиом. Но язык американского джаза выработал много разных «диалектов», Нето в своем новом альбоме выбрал язык фанка начала 70-х годов и обращается именно к этому периоду истории.
Об этом свидетельствует и своеобразный музыкальный эпиграф – стартовая Preludio, где Жоржиньу соединил тему знаменитого гимна Amazing Grace с речью Мартина Лютера Кинга. А затем следуют еще семь композиций (по одной авторства пианиста Густаво Баньи и приглашенного гитариста Алехандро Михановича, остальные написал сам Жоржиньу Нето), заставляющих вспомнить времена Head Hunters Херби Хэнкока. Жесткий грув, создаваемый ритм-группой, служит основой для сольных партий основных фронтменов группы – самого Нето и трубача Сидмара Виейры. Характерна для альбома титульная пьеса, где после соло Виейры вступает Нето, потом включаются пианист, басист, и вновь на авансцену выходят духовые. По сходному сценарию разворачивается музыкальное действо в таких впечатляющих композициях, как Mr Dave, Liberty, Weather Hunter (симптоматичное соединение в названии пьесы легендарных Weather Report и Head Hunters) и финальной Lord. Подчас на фоне все того же фанкового ритма Нето и Виейра сдваивают голоса своих инструментов, потом вновь разводят их, добиваясь большей выразительности. И у них получается! Альбом слушается легко, непривычная для бразильских музыкантов стилистика игры, пеохоже, доставляет удовольствие не только слушателям, но и им самим. Думаю, слушателям из разных стран будет интересен этот бразильский вариант фанк-фьюжн, ну, а американцам будет особенно любопытно вглядеться в это музыкальное зеркало, доставленное к ним с латинского Юга. © 2017 Jorginho Neto / Tratore 8 tks / 50 mins (Jorginho Neto – tb; Sidmar Vieira – tp; Gustavo Bugni – p; Vitor Cabral – dr; Robson Couto – b; with Alexandre Mihanovic – g; Thiago Alves – b;) Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions Леонид Аускерн