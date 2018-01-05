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Alphonso Johnson - Metaphors
05.01.2018
В каждом музыкальном жанре есть свои классики. О некоторых из них говорят, увы, в прошедшем времени, но есть и живые классики, каждая новая работа которых уже по определению вызывает большой интерес. Басист Альфонсо Джонсон (р.1951) – живой классик музыки фьюжн. Как иначе аттестовать музыканта, который несколько лет проработал в мега-группе этого стиля Weather Report (играл здесь на басу сразу после Мирослава Витуша и сразу перед Жако Пасториусом), записывал с ней альбомы и ездил на гастроли. А ведь кроме того Джонсон играл и с Уэйном Шортером, и с Карлосом Сантаной, и с The Crusaders (с этой группой он удостаивался номинации на Грэмми), и с Тони Уильямсом, и с Джорджем Дьюком. А если заглянуть за границы фьюжн, то мы обнаружим имя Джонсона среди партнеров и Сонни Роллинса, и Сары Воэн, и других звезд straight ahead джаза. Ну, и, разумеется, Альфонсо не забывал и о собственной карьере. У него немало альбомов в личной дискографии, и самое свежее ее пополнение – это Metaphors.
Будучи свидетелем и участником взлета музыки фьюжн, Джонсон эволюционировал вместе с ней, выбрав при этом направление, приведшее к тому, что мы сейчас часто именуем smooth jazz. Он есть в альбоме Metaphors, но – не только он. Тут можно найти и элементы латинского джаза, и ритм-энд-блюз, да и поклонник поп-музыки послушает этот диск наверняка не без удовольствия, особенно композицию Cold от Анни Леннокс . Здесь много вокала, много драйва, отточенное ансамблевое звучание, порукой чему множество именитых гостей, приглашенных Альфонсо для участия в проекте. Среди них, кстати, немало людей из той самой золотой эпохи фьюжн, что и сам Альфонсо, напрмер, Леон Ндугу Ченслер, с которым он вместе играл в Weather Report, Айрто Морейра или Патрис Рушен. Саунд альбома очень разнообразен: помимо традиционных для таких составов инструментов, в нескольких треках его украшают скрипка и японский традиционный щипковый инструмент кото.
Что же до наиболее интересных композиций, то тут трудно быть объективным: все зависит от вкусов слушателя. Мне больше всего пришлись по душе инструментальная пьеса Джонсона Nova Iguacu с отчетливым латинским привкусом и россыпью перкуссионных звучаний, а также финальная пьеса альбома Tricotism, написанная в свое время коллегой Джонсона по инструменту, жившим в другую джазовую эпоху, контрабасистом Оскаром Петтифордом. Интерпретация этого великолепного образчика би-бопа в исполнении Джонсона и его коллег показалась мне очень любопытной. Однако, повторюсь: круг потенциальных слушателей Metaphors мне представляется очень широким – тут многие найдут себе музыку по вкусу. © & (p) 2017 Alphonso Johnson / Embamba Music Productions 8 tks / 39 min (Alphonso Johnson – b; Gary Fukushima – p (tks 1-3,5,6); Michael O’Neil – g (tks 1,2,4-6); Billy Valentine – voc (tks 1,2); Andrea Hammond – vi (tks 2,6); Michael Shapiro – dr (tks 3,4); Yukiko Matsuyama – koto (tks 3,6); featuring Bernie Dresel, Leon Ndugu Chancler, Patrice Rushen, Doc Gibbs, Michael Paulo, Gregg Rolie, Jeff Richman, Matt Starr,Airto Moreira, Otmaro Ruiz, Andrean Areas, David Contreas, Leslie Smith, Walfredo Reyes Jr, Mitchell Forman, Steve Postel, Scott Frankfurt, Paul Tanner, Bridgette Bryant, Gia Ciambotti, Holly Palmer, Susan Postel;) Линк предоставлен Scholz Productions Леонид АУСКЕРН
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
ритм-энд-блюз,
смус джаз,
фьюжн
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