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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Lupa Santiago & Anders Vestergård Quartet - Inside Turnabout

стиль:
25.12.2017

Lupa Santiago & Anders Vestergård Quartet - Inside Turnabout
Продолжаем с интересом наблюдать за коллаборациями бразильского гитариста Лупы Сантьяго с европейскими партнерами. В прошлом году на сайте рецезировался альбом Ubuntu, который квартет Сантьяго записал в содружестве с австрийским тромбонистом Эдом Ноймейстером. Там более подробно говорилось и о творческом пути Лупы Сантьяго, музыканта с очень солидным послужным списком, играющим пост-боповый мэйнстрим, далекий от типичных для многих бразильских джазменов сочетаний джаза и бразильской музыки. В этом смысле Лупу можно назвать даже в некотором роде джазовым пуристом.

Не отошел он от этой генеральной творческой линии и сотрудничая с барабанщиком Андерсом Вестергардом. Андерс (р.1971) – урожнец Финляндии, хотя фамилия выдает его шведские корни. В возрасте 24-х лет он перебрался на «историческую родину», чтобы продолжить там свое обучение, и с тех пор живет и работает в Швеции. Здесь он стал весьма заметным музыкантом, который много гастролирует, участвует в самых разных проектах, а кроме того, еще и преподает в Академии Музыки в Мальме. В окрестностях Мальме и был записан совместный альбом Лупы Сантьяго и Андерса Вестергарда Inside Turnabout. Это уже второй для них опыт сотрудничества: ему предшествовал альбом Lisbon Sessions.

Для подготовки нового альбома Лупа Сантьяго привлек своего давнего партнера, земляка-саксофониста Родриго Урсайю, с которым они одновременно выступали в Европе. Вестергард, в свою очередь, пригласил к участию в проекте опытного шведского басиста Матиаса Хьорта. Так появился квартет, названный именами двух его лидеров – Сантьяго и Вестергарда. Композиции для нового альбома сочиняли оба лидера, а также Урсайя. Что же принесла встреча горячего бразильского темперамента и северной сдержанности в квартете, где участвуют два бразильца и два шведа? В общем-то, стиль, который исповедуют музыканты, в значительной степени (но не полностью) нивелировал эти отличия. Мы, слушатели, получили добротный, ровный, сыгранный очень хорошими мастерами образчик мэйнстрим-джаза, практически без слабых мест. Все предпочтения одних композиций другим носят чисто вкусовой характер. Мне, к примеру, запомнилась композиция New Houser, исполненная музыкантами с большой выразительностью, запомнились дуэты Сантьяго и Хьорта в Me Perdi, диалог того же Сантьяго с Урсайей в Stu. В целом же, повторюсь, это очень ровная и цельная работа, но Север, как мне кажется, все же, превалировал над Югом в плане экспрессии.

© & (p) 2017 Drumvoice Records

9 tks / 49 mins

(Anders Vestergård – dr; Lupa Santiago – g; Rodrigo Ursaia – sax; Mattias Hjorth – b;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, Финляндия, Швеция
музыкальный стиль
мэйнстрим
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