Luke Sellick - Alchemist

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Luke Sellick - Alchemist

стиль:
24.01.2017

Luke Sellick - Alchemist
Поиск философского камня, трансмутации химических элементов, получение золота из других веществ – вот обычные занятия алхимиков. Что имел ввиду молодой (26 лет) канадский басист и композитор Люк Селлик, называя одну из композиций своего дебютного альбома и сам альбом «Алхимик», я не знаю, но могу предположить, что превращение некоей системы знаков (нотных) на разлинованной особым образом бумаге в музыку, вполне можно посчитать особым видом трансмутации. Так или иначе, перед вами очередной фонографический дебют, безусловно заслуживающий внимания.

Музыкальные таланты Люка Селлика проявились рано. В своем родном Виннипеге, провинция Манитоба, он начинал с изучения академического фортепьяно, но затем увлекся джазом в целом и игрой на контрабасе в частности. В 2008 году Селлик поступил на факультет музыки в Университете Манитобы и уже через год заслужил грант имени Оскара Питерсона, как лучший джазовый студент своей страны – рывок примечательный! Затем, в 2012 году, он продолжил учеьу уже в Штатах, в известной Джульярд Скул, где его ментором стал знаменитый басист Рон Картер. С дипломом Джульярда Селлик отвоевал себе место на джазовой сцене Нью-Йорка, играя с такими мастерами, как Рассел Мэлоне или Джимми Грин в самых топовых клубах города.

Для своего дебютного альбома, liner notes к которому написал его учитель Картер, Селлик собрал команду, в которой энтузиазм молодых коллег удачно сочетается с опытом зрелых мастеров, например, того же Грина. Все девять композиций для альбома он сочинил сам, и, откровенно говоря, диск в большей степени дает возможность оценить его таланты именно как композитора и бэнд-лидера. В качестве басиста Люк преимущественно ограничивается своими основными функциями, не покушаясь на длинные развернутые соло на контрабасе. Сольную авансцену он уступает другим: в первую очередь отличным саксофонистам Джимми Грину (тенор) и Джордану Петтею (альт), пианисту Адаму Бирнбауму и, реже, гитаристу Эндрю Ренфро. Как композитор же Люк многие композиции связал с рефлексиями из своей собственной жизни. Hymn связан с христианскими ценностями, важными для музыканта, Home и Brothers – с воспоминаниями о семье и родном крае (Люк вырос в семье, где он был старшим из трех братьев), Abacus – с размышлениями над музыкой великого Колтрейна. Наверное, если бы Alchemist появился при жини этого гения джаза, альбом сочли бы авангардным. Сегодня же он выглядит характерным образчиком джазового мейнстрима, вобравшего в себя многое из творчества гигантов прошлого. Другой вопрос, что Люку Селлику удается осмысливать это наследие гигантов творчески – убедитесь, послушав Alchemist.

© & (p) 2017 Cellar Live
9 tks / 44 mins
(Luke Sellick — b; Jimmy Greene — ts [tks 2,4,6]; Jordan Pettay — as [tks 1,3,5,7,9], Benny Benack III [tks 1,3,5,9], Mat Jodrell [tks 2,7] – tp; Adam Birnbaum — p; Andrew Renfroe — g; Kush Abadey [tks 2,4,6,7,8], Jimmy Macbride [tks 1,3,5,9] – dr; Andrew Gutauskas — bass cl [tk1];)
Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Канада, США
Расскажи друзьям:

Еще из раздела издано в 2017 г.
David Wise - Till They Lay Me Down Howard Johnson And Gravity - Testimony Jeff Rupert & Richard Drexler - Imagination Jimmy Scott - I Go Back Home
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com