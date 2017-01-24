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Luke Sellick - Alchemist
24.01.2017
Поиск философского камня, трансмутации химических элементов, получение золота из других веществ – вот обычные занятия алхимиков. Что имел ввиду молодой (26 лет) канадский басист и композитор Люк Селлик, называя одну из композиций своего дебютного альбома и сам альбом «Алхимик», я не знаю, но могу предположить, что превращение некоей системы знаков (нотных) на разлинованной особым образом бумаге в музыку, вполне можно посчитать особым видом трансмутации. Так или иначе, перед вами очередной фонографический дебют, безусловно заслуживающий внимания.
Музыкальные таланты Люка Селлика проявились рано. В своем родном Виннипеге, провинция Манитоба, он начинал с изучения академического фортепьяно, но затем увлекся джазом в целом и игрой на контрабасе в частности. В 2008 году Селлик поступил на факультет музыки в Университете Манитобы и уже через год заслужил грант имени Оскара Питерсона, как лучший джазовый студент своей страны – рывок примечательный! Затем, в 2012 году, он продолжил учеьу уже в Штатах, в известной Джульярд Скул, где его ментором стал знаменитый басист Рон Картер. С дипломом Джульярда Селлик отвоевал себе место на джазовой сцене Нью-Йорка, играя с такими мастерами, как Рассел Мэлоне или Джимми Грин в самых топовых клубах города.
Для своего дебютного альбома, liner notes к которому написал его учитель Картер, Селлик собрал команду, в которой энтузиазм молодых коллег удачно сочетается с опытом зрелых мастеров, например, того же Грина. Все девять композиций для альбома он сочинил сам, и, откровенно говоря, диск в большей степени дает возможность оценить его таланты именно как композитора и бэнд-лидера. В качестве басиста Люк преимущественно ограничивается своими основными функциями, не покушаясь на длинные развернутые соло на контрабасе. Сольную авансцену он уступает другим: в первую очередь отличным саксофонистам Джимми Грину (тенор) и Джордану Петтею (альт), пианисту Адаму Бирнбауму и, реже, гитаристу Эндрю Ренфро. Как композитор же Люк многие композиции связал с рефлексиями из своей собственной жизни. Hymn связан с христианскими ценностями, важными для музыканта, Home и Brothers – с воспоминаниями о семье и родном крае (Люк вырос в семье, где он был старшим из трех братьев), Abacus – с размышлениями над музыкой великого Колтрейна. Наверное, если бы Alchemist появился при жини этого гения джаза, альбом сочли бы авангардным. Сегодня же он выглядит характерным образчиком джазового мейнстрима, вобравшего в себя многое из творчества гигантов прошлого. Другой вопрос, что Люку Селлику удается осмысливать это наследие гигантов творчески – убедитесь, послушав Alchemist. © & (p) 2017 Cellar Live
9 tks / 44 mins
(Luke Sellick — b; Jimmy Greene — ts [tks 2,4,6]; Jordan Pettay — as [tks 1,3,5,7,9], Benny Benack III [tks 1,3,5,9], Mat Jodrell [tks 2,7] – tp; Adam Birnbaum — p; Andrew Renfroe — g; Kush Abadey [tks 2,4,6,7,8], Jimmy Macbride [tks 1,3,5,9] – dr; Andrew Gutauskas — bass cl [tk1];)
Линк предоставлен Jazz Promo ServicesЛеонид Аускерн
авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Канада, США
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