Lorrèn - Land Of Possibilities

Пока певицу и сочинителя собственных песен Лоррен неплохо знают в двух странах: в Израиле, где она родилась, и в Голландии, где она сейчас живет и работает. Возможно, ее второй в карьере альбом Land Of Possibilities, представляемый сегодня нашим читателям, принесет ей более широкую международную известность. Свой путь в жизни Лоррен выбрала с детства. Уже в 11-тилетнем возрасте она вошла в топ-десять среди участников молодежного песенного фестиваля. Став постарше, Лоррен организовала собственную группу The Jetts. После двух лет работы с ансамблем певица выбрала сольную карьеру. В Голландии Лоррен с успехом выступала на многих престижных площадках, в 2015 году была удостоена звания «Талант Радио 2», и в том же году выпустила свой дебютный полноформатный альбом Shades Of Blue. Этим, собственно, и ограничивается имеющаяся у меня информация о певице. Дальше говорит непосредственно музыка.
Если судить по Land Of Possibilities, Лоррен балансирует на тонкой грани между поп-музыкой и джазом. Особенно сильное впечатление оставляет главный хит альбома – композиция Patience, построенная по афроамериканским канонам: нечто среднее между ритм-энд-блюзом и музыкой соул. Образцовый четкий ритм, эффектный проигрыш от клавишника Сандера де Би, и, главное: безукоризненный вокальный «теннис» от Лоррен и ее бэкграунд-вокалистов – подача, прием, ответная подача –думаю, эта песня заслужила бы похвалу даже у создателей Memphis Sound. Отмечу также финальную Silly Games, где Лоррен поет в дуэте с Куинтеном Хейгеном, и еще одну крепкую композицию, Hideway. В отличие от двух вышеупомянутых, чье авторство полностью принадлежит Лоррен, эту вещь она написала в содружестве с несколькими соавторами. В принципе же в альбоме нет песен, в написании которых она бы не участвовала. Несомненный авторский талант вкупе с очевидными незаурядными вокальными данными вызывают уважение. Другой вопрос: по какому же пути намерена Лоррен двигаться дальше? Стилистическая размытость репертуара – вещь обоюдоострая. С одной стороны, она вроде бы работает на расширение слушательской аудитории, но с другой исполнитель рискует остаться «не до конца своим» для поклонников конкретной стилистики. В дни, когда пишутся эти строки, Лоррен, дав 14 апреля презентацию нового альбома в клубе Sugarfactory в Амстердаме, совершает концертный тур по крупнейшим городам страны. Обыгрывая название альбома, можно сказать, что «Страна возможностей» всегда позволяет сделать выбор. Как говорит сама Лоррен, «Если ты внимательнее присмотришься и прислушаешься к себе, новые возможности всегда появляются». © & (p) 2017 8 tks / 28 mins (Lorrèn – voc; Sander De Bie – keyb; Willem Van Der Krabben – dr; Pierre Dunker – b, bass g; Louk Boudesteijn – tb; Martin Verdonk – perc; Quinten Huigen – voc (tk 8);) Линк предоставлен You And Whose Army MediaЛеонид Аускерн