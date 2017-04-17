Lorrèn - Land Of Possibilities

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Lorrèn - Land Of Possibilities

стиль:
17.04.2017

Lorrèn - Land Of Possibilities
Пока певицу и сочинителя собственных песен Лоррен неплохо знают в двух странах: в Израиле, где она родилась, и в Голландии, где она сейчас живет и работает. Возможно, ее второй в карьере альбом Land Of Possibilities, представляемый сегодня нашим читателям, принесет ей более широкую международную известность. Свой путь в жизни Лоррен выбрала с детства. Уже в 11-тилетнем возрасте она вошла в топ-десять среди участников молодежного песенного фестиваля. Став постарше, Лоррен организовала собственную группу The Jetts. После двух лет работы с ансамблем певица выбрала сольную карьеру. В Голландии Лоррен с успехом выступала на многих престижных площадках, в 2015 году была удостоена звания «Талант Радио 2», и в том же году выпустила свой дебютный полноформатный альбом Shades Of Blue. Этим, собственно, и ограничивается имеющаяся у меня информация о певице. Дальше говорит непосредственно музыка.

Если судить по Land Of Possibilities, Лоррен балансирует на тонкой грани между поп-музыкой и джазом. Особенно сильное впечатление оставляет главный хит альбома – композиция Patience, построенная по афроамериканским канонам: нечто среднее между ритм-энд-блюзом и музыкой соул. Образцовый четкий ритм, эффектный проигрыш от клавишника Сандера де Би, и, главное: безукоризненный вокальный «теннис» от Лоррен и ее бэкграунд-вокалистов – подача, прием, ответная подача –думаю, эта песня заслужила бы похвалу даже у создателей Memphis Sound. Отмечу также финальную Silly Games, где Лоррен поет в дуэте с Куинтеном Хейгеном, и еще одну крепкую композицию, Hideway. В отличие от двух вышеупомянутых, чье авторство полностью принадлежит Лоррен, эту вещь она написала в содружестве с несколькими соавторами. В принципе же в альбоме нет песен, в написании которых она бы не участвовала. Несомненный авторский талант вкупе с очевидными незаурядными вокальными данными вызывают уважение. Другой вопрос: по какому же пути намерена Лоррен двигаться дальше? Стилистическая размытость репертуара – вещь обоюдоострая. С одной стороны, она вроде бы работает на расширение слушательской аудитории, но с другой исполнитель рискует остаться «не до конца своим» для поклонников конкретной стилистики. В дни, когда пишутся эти строки, Лоррен, дав 14 апреля презентацию нового альбома в клубе Sugarfactory в Амстердаме, совершает концертный тур по крупнейшим городам страны. Обыгрывая название альбома, можно сказать, что «Страна возможностей» всегда позволяет сделать выбор. Как говорит сама Лоррен, «Если ты внимательнее присмотришься и прислушаешься к себе, новые возможности всегда появляются».

© & (p) 2017

8 tks / 28 mins

(Lorrèn – voc; Sander De Bie – keyb; Willem Van Der Krabben – dr; Pierre Dunker – b, bass g; Louk Boudesteijn – tb; Martin Verdonk – perc; Quinten Huigen – voc (tk 8);)

Линк предоставлен You And Whose Army Media

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
кроссовер
страна
Израиль, Нидерланды
Расскажи друзьям:

Еще из раздела издано в 2017 г.
Jo Ann Daugherty - Bring Joy Jü - Summa Knyaz Mishkin + V.Siamashka & Co - Improvisatorium Larry Coryell’s 11th House - Seven Secrets
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com