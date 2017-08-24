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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Lucas Pino No Net Nonet - The Answer Is No

стиль:
24.08.2017

Lucas Pino No Net Nonet - The Answer Is No
Нонет в джазе – формат странный, какой-то промежуточный: то ли расширенное комбо, то ли сильно суженный биг-бэнд. Тут все зависит от концепции, которую вкладывает в этот формат бэнд-лидер. В случае с No Net Nonet Лукаса Пино больше оснований говорить о втором варианте. Уроженец Феникса, Аризона и нынешний житель Нью-Йорка, тенор-саксофонист Лукас Пино основал этот ансамбль в 2009 году, сумев привлечь в коллектив опытных нью-йоркских профессионалов. К тому времени Лукас успел поучиться в институте Брубека, степень бакалавра получал в Институте изящных искусств, а следующую степень добывал в Джульярде, успешно закончив эту престижную школу в 2011 году. Имел он уже и большой опыт работы с самыми видными мастерами, такими, как тот же Брубек, Бенни Гольсон, Крисчен МакБрайд, слыл прекрасным сайдменом и много поездил не только по Северной Америке, но и по Европе. Первый альбом с No Net Nonet под названием, совпадающим с названием ансамбля, Пино выпустил в 2015 году. The Answer Is No – второй альбом коллектива.

Альбом этот – полностью авторский, состоит из семи композиций, написанных лидером No Net Nonet. Именно их структура позволяет говорить о биг-бэндовом мышлении Пино-композитора. Лукас строит саунд и импровизации своей группы секциями, благо, у него в наличии очень большая команда духовиков: трое саксофонистов, включая его самого, труба и тромбон. В ритм-группе наряду с пианистом присутствует и гитарист. При этом Лукас оставляет много пространства и для сольных импровизаций. Так, в последней части пьесы Take a Walk in the Sky мы слышим продолжительное соло ударника Джимми Макбрайда, за которым следует мощное финальное тутти духовых. Эффектно солирует тромбонист Ник Финцер в The World Ahead, а в Sidestep помимо саксофона лидера впечатляет и гитара Рафала Сарнецки. Самой же показательной и самой интересной композицией альбома мне показалась Sea Level с ее торжественным, даже величественным строем. «Музыка должна обладать оперной мощью, драматизмом и полной ярких поворотов. Она должна рассказывать истории и петь песни одновременно» - так видит свой путь в творчестве Пино. The Answer Is No показывает, что слова у него не расходятся с делом.

© & (p) 2017 Outside In Music

7 tks / 51 mins

(Lucas Pino – ts; Alex LoRe – as; Andrew Gutauskas – bars; Mat Jodrell – tp; Nick Finzer – tb; Rafal Sarnecki – g; Glenn Zaleski – p; Desmond White – b; Jimmy Macbride – dr;)

Линк предоставлен Outside In Music

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
США
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