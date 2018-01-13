Lisa Hilton - Escapism

Начиная с 1997 года, с железной регулярностью, американкская пианистка Лайза Хилтон выпускает по альбому. Наше знакомство с ее творчеством состоялось на ее диске 2016 года Day & Night, обзор которого можно увидеть на сайте. И вот – новая встреча: Escapism – это двадцатый, юбилейный в дискографии Хилтон альбом. В отлчие от своего предшественника Day & Night, записанного Лайзой в формате сольного фортепьянного проекта, на сей раз мы имеем дело с более характерным для нее вариантом комбо. В нью-йоркскую студию Avatar вместе с ней пришло четверо партнеров, причем, помимо ритм-группы Грегг Аугуст и Руди Ройстон, это были такие широко известные в джазе люди, как тенор-саксофонист Джей Ди Аллен и трубач Терелл Стаффорд.
Хилтон – человек весьма известный на американской джазовой сцене, поэтому элитные партнеры для нее не редкость. На этот раз, без каких-либо наложений звука и других специальных эффектов, переходя от квинтета к чисто фортепьянному трио, была подготовлена программа из десяти композиций – девяти авторских (Хилтон предпочитает в основном исполнять собственную музыку) и одного кавера – стандарта Лернера и Лэйна On A Clear Day. Здесь есть и вещи с явно выраженной стилистической окраской, например, стартовая Hot Summer Samba – энергичный трек, где мелодическая линия словно с наслаждением купается в латинских ритмах, или очень симпатичный блюзовый номер Escape Velocity Blues, а есть и более «размытые» композиции пост-бопового характера. Но везде чувствуется очень точная линия лидера этого небольшого комбо, ее бузупречная фортепьянная техника и композиторская креативность. В игре Хилтон критики находят влияние и самых знаменитых пианистов джаза, и модернистских академических композиторов, и блюзменов. Такой широчайший диапазон сравнений красноречивеее всего говорит о том, что Лайза Хилтон больше всего похожа … на саму себя. Это действительно самобытный музыкант со своим творческим почерком и неудивительно, что ее считают одной из ведущих пианисток в американском джазовом мэйнстриме. Достаточно послушать Escapism, чтобы убедиться в этом, а заодно получить удовольствие от взаимодействия Лайзы с ее именитыми коллегами-духовиками: тут образцовой мне представляется пьеса Mojave Moon.
Ну, и пару слов о названии альбома. О каком эскапизме говорит Лайза Хилтон? Она имеет ввиду тяжелую ситуацию в современном мире – с волнами миграции и климатическими катастрофами. Людям нужно отдохнуть на чем-то позитивном, несущем положительную энергетику, считает Хилтон. Такой формой духовного эскапизма она считает свою музыку, «независимо от того, слушаете вы ее в метро, во время работы или нежась на пляже тропического острова». Увы, я слушал новый альбом Лайзы Хилтон в домашнем кресле, правда, положительных эмоций от этого получил не меньше, чего и вам желаю. © & (p) 2017 Ruby Slippers Productions and Lisa Hilton Music 10 tks / 39 mins (Lisa Hilton – p; JD Allen – ts; Terell Sfafford – tp, flg; Gregg August – b; Rudy Royston – dr;) Линк предоставлен RDX Promo Леонид АУСКЕРН