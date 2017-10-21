Mames Babegenush - Mames Babegenush with Strings

Этот диск пришел в Jazz-Квадрат из Дании. Несмотря на вполне нейтральную репродукцию одной из работ Пауля Клее на обложке, уже в самом названии коллектива из Копенгагена сразу почудилось нечто необычное: Mames Babegenush. Позвольте, да это же… Да, это идиш, это язык ашкеназских евреев, и в переводе с идиша название коллектива выглядит так: «Мамин салат из баклажанов». Название, прямо скажем, весьма оригинальное даже для коллективов, играющих клезмер, а датский ансамбль специализируется именно на этом направлении.
Mames Babegenush отсчитывает свою историю с 2004 года. Начинал он с выступлений на еврейских свадьбах и бармицвах (торжествах в свяхи с религиозным совершеннолетием мальчиков), а сегодня является одним из известнейших коллективов Европы, исполняющих клезмер. В истории Mames Babegenush немало ярких страниц: это и так называемые «клезмерские атаки», когда ансамбль в духе хэппенинга разворачивал свою импровизированную сцену в разных уголках Копенгагена и начинал просто играть для случайных прохожих, и выступление по приглашению самого Дэвида Кракауэра, одного из главных авторитетов в мире клезмера, в его программе для молодых артистов в Карнеги Холл в Нью-Йорке (2008), и выступление на фестивале оперной музыки в Копенгагене, где ансамбль вместе с большой группой академических вокалистов исполнял специально аранжированные Николаем Корнерупом фрагменты из опер Вагнера, Штрауса и Россини (2012). Разумеется, у Mames Babegenush накопился уже богатый опыт выступлений и на более привычных для себя фестивалях клезмерской музыки во многих странах Европы и США. Из них особенно памятен коллективу успех на 2 международном конкурсе еврейской музыки в Амстердаме в 2010 году, где Mames Babegenush собрал сразу три награды, в том числе специальную премию жюри и премию зрительской аудитории. Собралась у ансамбля и приличная дискография, в которой представляемый нами альбом Mames Babegenush with Strings, выпущенный немецким лейблом Galileo, стал уже пятым.
Название альбома в этот раз предельно конкретно: это действительно Mames Babegenush с привлечением струнных, классического камерного квинтета со скрипками, альтом и виолончелями. Уже стартовая пьеса Tornado Albastru демонстрирует результат столь неожиданного альянса: вступление и финал торжественно играют струнные, а между ними царит безудержное веселье от самого Mames Babegenush. Надо сказать, что в дальнейшем струнные более интегрированы в общий саунд коллектива. Как известно, клезмер – это народная светская музыка евреев Центральной и Восточной Европы. Но этот огромный мир, исчезнувший под нацистским сапогом, был также неоднороден. Само название датского коллектива показывает, что он сделал упор на музыку юго-восточных клезмеров – юг Украины, Молдова, Румыния и далее на Балканах. Именно там хорошо росли баклажаны, и еврейские мамы готовили из них вкусные салаты. В Беларуси или Литве клезмерская музыка несколько иная. А в Mames Babegenush with Strings мы слышим музыку, более характерную для упомянутых выше регионов. Темпераментные танцевальные темы, излучающие экстатическую радость, датские музыканты преподносят в таких композициях, как та же стартовая Tornado Albastru, Timofei’s Hora, My Turkish Princess и Podolian Prom. Но не только веселье (в котором, впрочем, всегда есть горчинка) характерно для клезмера. В джазе считают, что настоящее мастерство исполнителей проявляется не в темповых номерах, а в медленных балладах, где техническое несовершенство сложнее спрятать за пулеметным темпом. Если это правило распространить на клезмер, то грустные мелодии The Mist или Point 9 красноречиво говорят о высоком мастерстве музыкантов. Я искренне аплодирую всем участникам коллектива, но особенно хотел бы отметить игру на флюгельгорне и карманной трубе Бо Ранде – звук такой яркости и эмоциональной силы в клезмерской музыке могу припомнить лишь у Дэйва Дугласа, когда он участвовал в тех или иных нео-клезмерских проектах. Кларнет, саксофоны, аккордеон, работа ритм-группы у датчан - на самом высоком уровне. Играют они как традиционные темы, так и авторскую музыку, сочиненную и всеми вместе, и отдельными участниками ансамбля, в первую очередь аккордеонистом Николаем Корнерупом.
Ранее доводилось слушать клезмерскую музыку из США и Германии, Франции и Италии, Польши и России. Пятый альбом Mames Babegenush, ставший для нашего сайта первым знакомством с клезмером made in Denmark, демонстрирует удивительную встречу традиционных еврейских мелодий Юго-Восточной Европы с глубоким и обстоятельным менталитетом музыкантов из Скандинавии. Результаты этой встречи впечатляют, расширяя наши представления о возможностях клезмера и просто доставляя большое удовольствие. © & (p) 2017 Galileo Music Communication 13 tks / 50 mins (Emil Goldschmidt – cl; Lukas Bjørn Rande – ts, as; Bo Rande – flg, pocket tp; Nicolai Kornerup – acc; Andreas Møllerhøj – b; Morten Ærø – dr; with Andrea Gyarfas Brahe, Lisa Maria Vogel – vi; Sidsel Most – bratch; Live Johansson, Samira Dayani – cello;) Диск предоставил Lukas Bjørn Rande Леонид Аускерн