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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Low Kick Collective - II

стиль:
08.04.2017

Low Kick Collective - II
Петербургского (а ранее иркутского) тенор-саксофониста Антона Рязанова я впервые услышал в альбоме Under The Basеboard питерской же группы Dead Frank. Но там Антон был только гостем, участвовавшим в записи нескольких треков, а основным «местом работы» для него была другая команда - «Граммъ». С тех пор (записан был тот диск в 2014-м), Антон организовал новый ансамбль, Low Kick Collective, который сначала представлял из себя трио, и в этом формате выпустил в 2016 году свой первый одноименный альбом, а затем сократился до дуэта (Антон плюс барабанщица Екатерина Шаповалова) представляющего в обновленном варианте свой второй диск, обозначенный просто соответствующей римской цифрой.

Впрочем, глядя на обложку альбома, можно предположить, что эти две короткие параллельные линии символизируют еще и Путь, некую дорогу, пробивающуюся через горы. Ощущение движения, дороги, не оставляло меня и при прослушивании стартовой композиции альбома, «Аскеза», где тенор-сакс Рязанова импровизирует на фоне четкого остинатного ритма ударных Шаповаловой. Вообще, музыка Low Kick Collective, и это относится к альбому в целом, показалась мне очень образной, если хотите, - кинематографичной. Мне показалось, что многие вещи, - и та же «Аскеза», и «Колкие нити», и «Пальцы нежные», - вполне могли бы послужить основой для саундтрека каких-то road movie. И еще пару характерных особенностей музыкального мира этой группы. Уже упомянутая остинатность – тут еще одно ключевое слово, характерное прежде всего не для Кати, а для Антона. Играя на саксофоне, Рязанов очень часто прибегает к длинным, остинатно повторяющимся фразам, в то время как Шаповалова не пренебрегает полиритмией. Более всего примером тут может служить пьеса «Колкие нити», где диалог саксофона и ударных, выстроенный именно в таком ключе, занимает большую часть композиции, переходя затем в соло Антона на баяне и короткую резкую саксофонную коду. Кстати, в списке инструментов Рязанова упомянута еще и гитара, но или этот список не полон, или я ошибся, явственно услышав типично академическое органное звучание в «Дофаминовом поцелуе». А еще одна характерная черта Low Kick Collective – это мрачная давящая тяжесть музыки многих композиций, например, «Костры амбиций» или «Пальцы нежные». В этом группа похожа чем-то и на упоминавшийся Dead Frank, и на другие коллективы, как питерско-московские, так и европейские, играющие так называемый dark jazz, тесно связанный с соответствующими направлениями в роке. Мне кажется, в этом плане Low Kick Collective еще в поиске своего лица, своего уже упомянутого Пути, определяющего индивидуальность творчества музыкантов. Новый альбом – еще один шаг в этом поиске.

2017

6 tks / 31 mins

(Anton Ryazanov – ts, el. bayan, g; Ekaterina Shapovalova – dr;)

Линк предоставил Антон Рязанов

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
авангард
страна
Россия
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