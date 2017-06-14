Machine Mass - Machine Mass Plays Hendrix

В 1967 году, пол-века назад, был выпущен альбом Are You Experienced. С той поры берет отсчет начало стремительной и короткой карьеры и, одновременно, крепнущей из года в год все прошедшие десятилетия всемирной славы гениального гитариста Джими Хендрикса. Так уж получилось, что именно пол-века спустя , словно специально к этой славной годовщине выходит новый, далеко не первый, и наверняка не последний альбом-трибьют этому музыканту Machine Mass Plays Hendrix.
Machine Mass – один из нескольких коллективов бельгийского гитариста Мишеля Дельвиля, хорошо знакомого нашим читателям. На страницах сайта рецензировались и два предыдущих альбома Machine Mass, последний из которых, с участием известного саксофониста Дэйва Либмэна, был издан в 2014 году, публиковалось интервью с Мишелем, рецензировались альбомы других групп с его участием, которые объединяет тот факт, что все они были выпущены нью-йоркским лейблом MoonJune Records Леонардо Павковича. Под этим логотипом выходит и представляемая сегодня работа.
Альбом записывался весной 2016 года в одной из студий родного для Мишеля Дельвиля Льежа. Записывался в формате студийного концерта, сыгранного в один день, без каких-либо наложений звука и с минимальным редактированием. Как и в других альбомах Machine Mass, рядом с Дельвилем в студии работал его постоянный партнер по этой группе, американский ударник Тони Бьянко, а третьим участником проекта стал на этот раз еще один наш знакомый, тоже бельгиец, клавишник Антуан Жене, игравший вместе с Дельвилем в ансамбле The Wrong Object.
Первое, что хочется отметить, еще до прослушивания альбома, - это его обложку. Браво, Элизабет Волтрейни! Портрет легендарного Джими проступает на лицевой стороне на фоне здания, чем-то напоминающего обветшавший фасад дома, запечатленного на обложке цеппелиновского Physical Graffiti. По-моему, получилось очень стильно. Ну, а рассмотрев обложку, с волнением приступаешь к прослушиванию. С волнением – потому что, не скрою, являюсь большим почитателем творчества Хендрикса (тут я не оригинален) и ревниво отношусь к разнообразным интерпретациям его музыки. Сразу скажу, Machine Mass Plays Hendrix меня не разочаровал.
С первых же звуков стартовой Third Stone From The Sun музыканты ясно дали понять, что не собираются отходить от привычной для Machine Mass стилистики на стыке авангардного джаза, фьюжн и прог-рока даже исполняя музыку великого гитариста. Сразу же стало понятно, что клавишные в их интерпретациях играют громадную роль, как и в принципе электроника и разнообразные эффекты. Наверное, сложнее всех в этом проекте было самому Дельвилю: гитаристу надо было найти свою линию игры, чтобы, с одной стороны, подчеркнуть уважение к наследию такого предтечи всех современных мастеров этого инструмента, как Джими, а с другой – показать именно свое прочтение этой музыки. Правда, в дополнение к собственному незаурядному таланту, у Мишеля оказался могучий союзник в решении этой задачи: время. Техника так далеко шагнула вперед со времен Хендрикса, что использование самых современных «примочек», лупов, к давним поклонникам которых относится Дельвиль, сэмплов и так далее, придало искомое своеобразие интерпретациям музыкантов Machine Mass. Такие пьесы, как Purple Haze, Burning Of The Midnight Lamp и, особенно, Voodoo Chile зазвучали в совершенно новом ключе, сохранив при этом дух музыки Хендрикса. С чистым сердцем рекомендую всем, кто любит и чтит Джими, послушать этот альбом – он того стоит! © & (p) 2017 MoonJune Music & Machine Mass 9 tks / 59 mins (Michel Delville – g, Roland GR09, loops, stylophone, electronics, samples; Tony Bianco – dr, perc; Antoine Guenet – keyb, synth, ac.p;) Линк предоставил Michel Delville Леонид Аускерн