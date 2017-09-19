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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Stephanie Sante - In Your Eyes

стиль:
19.09.2017

Stephanie Sante - In Your Eyes
Мы не часто радуем любителей smooth-джаза обзорами альбомов этой стилистики, но представляемый сегодня альбом In Your Eyes должен нас отчасти извинить. Разумеется, судить его надо по «законам жанра», а в рамках этих законов он просто безупречен. Уже обложка недвусмысленно настраивает на атмосферу безмятежного пляжного отдыха под ласковыми лучами солнца под освежающим ветерком на морском берегу. Музыка In Your Eyes столь же бесконфликтна, гармонична и легка для восприятия. Но это все же не эмбиент, а очень умело приготовленная смесь smooth-джаза и ланжа, поэтому тут есть и четкие, но непрягающие ритмы, и легкие, приятные мелодии, и определенная доля эротизма в отдельных треках.

Автор альбома, американка Стефания Санте – калифорнийка, живет она в районе Сан-Франциско, а потому хорошо представляет подобную атмосферу. Главное же – она весьма опытный и успешный композитор, продюсер и мультиинструменталист. Начинала она в свое время с исполнения музыки фьюжн, потом повернула в сторону нью эйдж и эмбиент. В этом духе были сделаны три ее первых альбома. Но затем Стефания вернулась к более близким к джазу направлениям и нашла, наконец, свой стиль, в котором работает и по сей день. Ее композиции – желанные гости на многих радиостанциях, а альбомы неизменно успешны. In Your Eyes – уже одиннадцатый по счету, он увидел свет в мае, и ряд треков с этого диска уже стали хитами своего жанра. Can You Hear Me, к примеру, шестнадцать недель продержался в первой десятке хитов радиостанции This is Lounge, а альбом в целом два месяца входил в топ-25 на Journeyscapes.

Все в этом проекте Санте сделала сама. Работая с многочисленными инструментами и синтезаторами, широко применяя сэмплы, наложения звука и прочие электронные «примочки», Стефания тщательно довела каждый из тринадцати треков альбома до совершенства. Мне кажется, даже ярый колтрейнист или поклонник крутого авангарда, расслабляясь на отдыхе, сможет оценить мастерство, с которым сделана эта коллекция вроде бы прикладной музыки.

© 2017 Sante Music

13 tks / 52 mins

(Stephanie Sante – g, synths, keyb, grid Instruments and manipulated samples;)

Линк предоставлен RDX Promo

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
смус джаз
страна
США
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