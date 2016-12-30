Reflections In Cosmo - Reflections In Cosmo

В традициях рок-культуры проект Reflections In Cosmo можно было бы назвать супер-группой: все его участники ранее работали в других коллективах и приобрели известность – и не только у себя дома, в Норвегии, но и на международном уровне. Барабанщик Томас Стрëнен играл джаз с Мольваером, Станько, Тейлором, Бобо Стенсоном, записывался на ЕСМ (всего в его дискографии более 60 альбомов). Вместе с клавишником Стале Сторлëккеном он работал в группе Humcrush. Последний кроме того работал у известного джазового гитариста Терье Рипдала и в рок-группе Motorpsycho. Гитарист Ханс Магнус Райан пришел в проект из рок-музыки. Он играл в разных группах, в том числе во все той же Motorpsycho, где познакомился со Сторлëккеном. Наконец, саксофонист Кетиль Мёстер всегда играл джаз. Наиболее громкий его успех – совместная запись с Чиком Кориа на одном из норвежских джазовых фестивалей. Нашим читателям он мог запомниться по совместному диску с венгерской группой Jü, изданному в 2014 году лондонским лейблом RareNoise Records, тогда же мы писали об этой работе.
На RareNoise Records в январе 2017 года выходит и альбом Reflections In Cosmo, дебют коллектива, где четверо норвежских музыкантов объединились в стремлении продемонстрировать нечто новое, отличное от их прежних работ. В качестве ориентира они выбрали фри-джазовый квартет Петра Бретцманна конца 80-х годов Last Exit. Не знаю, насколько сами норвежцы оценивают схожесть своей музыки с Last Exit, но, на мой взгляд, получилась у них совсем другая музыка. Интересная, но другая. Пожалуй, только Cosmic Hymn я бы назвал фри-джазовой по характеру пьесой. В других композициях дыхание рок-музыки весьма ощутимо, особенно за счет гитарных пассажей Райана. Обилие электроники делает звучание Reflections In Cosmo весьма современным. Отмечу в этой связи особо Balklava, где клавишные и ударные старых партнеров Стрëнена и Сторлëккена задают тон. Не потерялся в составе и Мёстер с его острой хлесткой манерой атаки и отличным взаимопониманием с партнерами.
В целом – симбиоз джаза (с акцентом на фри-джаз) и рока, но заметно отличающийся от традиционного фьюжн. Впрочем, музыку, легко идентифицируемую, RareNoise Records просто не издает. Релизы этого лейбла всегда многоплановы – тем и интересны. В данном случае добавьте еще и характерную северную ментальность музыкантов – думаю, именно она породила и спокойную величественность Ironhorse, и шаманский пульс Perpetuum Immobile. Очень не скучный альбом!