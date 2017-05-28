Project Grand Slam - The PGS Experience

Я имел счастливую возможность слушать и рецензировать почти все альбомы Project Grand Slam, а также сольный альбом лидера этой группы, басиста и композитора Роберта Миллера Twenty (2014), посвященный двадцатилетию его творческой карьеры и также во многом составленный из записей PGS, и сегодня, познакомившись с пятым в дискографии группы альбомом The PGS Experience, соглашаюсь с мнением самого Роберта об этой работе: «Мне кажется, что The PGS Experience характеризует бэнд более ярко и более полно, чем любой из наших предыдущих альбомов.»
Несколько лет назад Миллер решительно обновил состав ансамбля, добавив в него свежую кровь. В сегодняшнем составе и клавишник Марчелло Касагранди, и ударник Джоэль Матео, дебютировавшие в 2015 году на альбоме Made In New York, уже выглядят уверенными в себе ветеранами. Как обычно, в нескольких треках с ансамблем поет приглашенная вокалистка, на этот раз – талантливая Зиарра Вашингтон. Кроме того, в двух треках штатный саксофонист группы Марио Кастро уступает авансцену именитой гостье, двухкратной номинантке Грэмми, саксофонистке Минди Эйбер. Это – внешние приметы нового альбома. Теперь пора перейти к содержанию.
Снимаю шляпу перед последовательностью творческих устремлений Роберта Миллера. Все годы он остается верен свой любви к музыке фьюжн, невзирая на какие-либо конъюнктурные соображения. Более того, он делает все, чтобы джаз-рок и сегодня оставался, как говорится, в тренде. Не случайно Project Grand Slam считается одной из ведущих в Штатах групп этого направления. The PGS Experience, состоящий как из студийных, так и концертных записей, в полной мере подтверждает эту репутацию. Если в ранних, особенно в первом альбоме группы Play (2008),в рецептуру фьюжн от PGS входили ориентальные мотивы (тогда в составе было несколько израильтян), то сегодня, в The PGS Experience, их место заняли мотивы латинские (The Queen’s Carnival) и карибские (Fishin). Что же отличает особо новый альбом, - это обилие каверов. Миллер, который рос на музыке 60-х, особенно ценит классику рока и блюза тех лет и весьма интересно интерпретирует ее в джаз-роковом духе. Концертные записи уже знакомых поклонникам группы версий You Really Got Me от британцев The Kinks и Fire Хендрикса в силу особой атмосферы сцены звучат еще ярче и энергичнее, чем студийные. Кстати, и название альбома The PGS Experience явно намекает на легендарную группу великого гитариста: The Jimi Hendrix Experience. А к ним Миллер добавил в программе и два студийных кавера: Free группы Phish и еще один привет из 60-х – легендарное творение Скипа Джеймса I’m So Glad, прославленное на первом альбоме Cream, появившемся ровно 50 лет назад. Эта вещь на The PGS Experience сделана с вокалом, причем голос певицы отсылает к уже классическому исполнению Клэптона, а инструментовка уносит композицию по джаз-роковым волнам. Наряду с мощным стартовым Metro Shuffle (также характерный почти для каждого альбома группы гимн любви Роберта Миллера к родному Нью-Йорку), эта версия I’m So Glad стала, на мой вкус, одной из вершин альбома.
А вообще релиз этот весьма знаменателен для Project Grand Slam. В 2017-м самому удачному проекту Роберта Миллера исполняется ровно десять лет, так что пятый альбом займет особое место в дискографии именитой группы. И мне почему-то кажется, что те семь номинаций на Грэмми, которых она удостаивалась, для Project Grand Slam далеко не предел. © & (p) 2017 Cakewalk Records 9 tks / 40 mins (Robert Miller – el.b; Mario Castro – sax; Marcello Casagrandi – keyb; Joel E. Mateo – dr; Tristan Clark, Flavio Silva – g; Guillermo Barron Rios – perc; Ziarra Washington – voc; guest artist: Mindi Abair – sax (tks 1,3);) Линк предоставил Robert Miller Леонид Аускерн