Reggie Pittman / Loren Daniels Quartet - Smilessence

Для квартета Реджи Питмэна и Лорина Дэниэлса Smilessence – всего лишь второй альбом, но для каждого из четырех музыкантов этого коллектива он – всего лишь очередная веха на уже весьма долгом творческом пути. Все они люди опытные, много повидавшие и много с кем поигравшие. Дэниэлс, скажем, работал с Милтом Джексоном, Джоном Фаддисом, Макандой Кеном МакИнтайром, его музыка звучит во многих спектаклях, мюзиклах, телепередачах и исполняется другими музыкантами. Питмэн играл с оркестром Дюка Эллингтона в Карнеги Холл, сотрудничал с Фредди Хаббардом и Аретой Фрэнклин, Сарой Воэн и Temptations, был номинантом Грэмми. Басист Майк Ричмонд имеет опыт работы с Майлсом Дэвисом, Стеном Гетцем и Рави Шанкаром, играл в Mingus Dynasty и был солистом ряда европейских симфонических оркестров, он опытный и успешный педагог. Солидный послужной список и у барабанщика Джонатона Переца.
В альбом Smilessence музыканты включили одиннадцать авторских композиций. Наиболее презентационной для квартета я назвал бы пьесу Лорина Дэниэлса You Better Say Alice, где каждый из четверки получил возможность посолировать и показать «товар лицом». А в целом программа достаточно разнообразна. Квартет играет как темповые композиции с отчетливым драйвом, вроде Knee Hi to a Bee (Bop!), так и чувственные баллады, где труба Питмэна поет почти человеческим голосом. Но, в любом случае, это добротный пост-боп, все тонкости которого хорошо знакомы музыкантам квартета. В титульной пьесе, которую сочинил Дэниэлс, боп смешан с карибскими ритмами калипсо, что очень оживило и композицию в целом, и партию клавишных от Лорина в частности. Альбом получился достаточно длинным, но слушать музыку квартета легко и приятно, она не «напрягает», и час с четвертью звучания Smilessence пробегает незаметно. Кстати, и обложку для альбома музыканты сделали тоже весьма позитивной.
Smilessence не претендует на революционные новшества, и дело тут не в солидном возрасте участников квартета, а в их музыкальной философии: для Питмэна, Дэниэлса и их коллег мир джаза в уже устоявшихся границах по-прежнему полон возможностей, красок и вариаций, что они и доказывают своим совместным творчеством. © & (p) 2017 Ivory Hornz Records 11 tks / 75 mins (Reggie Pittman – tp, flg; Loren Daniels – p, el.p, org; Mike Richmond – b; Jonathon Peretz – dr;) Линк предоставлен Kari-On Productions Леонид АУСКЕРН