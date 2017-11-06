Dead Frank - The Dark Side of the Sound

К концу года петербургское трио Dead Frank в уже привычном по последним релизам составе Варн-Плащев-Качалова подготовило и разместило на bandcamp свой новый альбом The Dark Side of the Sound, снабдив эту работу лаконичным и, одновременно, категоричным пояснением: Dark jazz without jazz. Итак, дарк-джаз без джаза? Давайте разбираться, потому что альбом, безусловно, того стоит.
Заключенная в названии аллюзия на один их самых известных альбомов в истории рок-музыки, флойдовский The Dark Side Of The Moon, сомнений не вызывает: прозрачнее быть не может. И надо сказать, очень удачное название. Правда, оно могло появиться и пару лет назад, когда еще в российско-белорусском составе Dead Frank играл музыку, к которой очень подходил термин «дарк-джаз», и «темная сторона звучания» исследовалась скрупулезно и разносторонне. Потом музыка Dead Frank, на мой взгляд, существенно «посветлела», но вот The Dark Side of the Sound в плане звучания – это решительное «возвращение к корням». Давно уже не слышал я в исполнении Dead Frank столь безнадежно мрачной, тяжелой, рвущей нервы музыки. Правда, изгнать джаз из своего звучания питерцам, опять-таки на мой взгляд, все же не удалось, ибо что такое игра Владимира Варна на тенор-саксофоне, как не атональный фри? Да и импровизационная природа игры на ударных Марии Качаловой у автора сих строк сомнений не вызывает. А вот работа Данилы Плащева в этом проекте, согласен, явление несколько иного порядка.
И вот тут давайте вернемся к The Dark Side Of The Moon. Известно, что этот альбом стал первой и самой яркой частью реализованной группой уотерсовской трилогии, посвященной тотальному несовершенству общества. Вступая на скользкий путь домыслов, предположу, что новая работа Dead Frank перекликается с The Dark Side Of The Moon не только названием. Остинатные, обильно оснащенные эффектами и подчиненные только внутренней логике, мерно разрывающие звуковое пространство фразы Плащева, я «прочел», как взрывы, как эхо танковых, артиллирейских или ракетных залпов – другими словами, как реально нависшую и все более ощутимую в нашем неспокойном мире военную угрозу. И на этом мрачном фоне мечется, стонет, пытается найти выход тенор-саксофон Варна – человек или даже человечество в целом, пытающиеся выжить во все более кошмарной действительности. Сознательно не делаю различий между треками альбома с загадочными для меня названиями-цифровыми кодами: 505050 – 464646 – 303030 – 000000. The Dark Side of the Sound я воспринимал как единую, связанную общей идеей (как и у Floyd) сюиту весьма мрачного, но, увы, реального свойства…
Возможно, подобная трактовка вызовет у читающих этот текст улыбку: ну, нагородил ерунды, бред сумеречного сознания… Возможно, сами музыканты совсем иначе видят message своей новой работы. Но это уж каждый слышит так, как слышит. Думаю, сойтись тут можно в одном: есть что слушать! 2017 4 tks / 52 mins (Vladimir Varn – ts; Danila Plaschev – bass g; Maria Kachalova – dr;) Линк предоставил Данила Плащев Леонид Аускерн