Dead Frank - Coincidence

Появление традиций – признак зрелости. Если довериться этому тезису, то именно в такой период вступил ансамбль из Петербурга Dead Frank. В этом году, как и в прошлом, Dead Frank пополнил свою дискографию двумя альбомами. После февральского Cerement of sound в сентябре в Сеть запущен Coincidence. Определенную традицию можно усмотреть и в стиле оформления обложек двух последних работ группы. Главное же – и в стилистике обоих альбомов этого года есть преемственность: Dead Frank остается верен свободной джазовой импровизации, уже без некоей акцентированной «мрачности». Если же говорить менее серьезно, то традиция, похоже, живет и в том, что за ударной установкой в Dead Frank обязательно сидит дама и обязательно с именем Мария. В Coincidence на смену одному из основоположников группы Марии Мордовец пришла Мария Качалова. Легкая прогулка по Сети помогла прояснить, что у нее за плечами богатый опыт работы в разных петербургских коллективах преимущественно роковой стилистики: Bregan D’Ert, «Канцлер Ги», No Reasons, Epitimia. И надо сказать, она весьма удачно нашла общий язык с тенор-саксофонистом Владимиром Варном и патриархом Dead Frank басистом Данилой Плащевым.
Уже начало стартовой композиции альбома Messy Sound с продолжительным соло ударных показывает, что роль Марии в этом альбоме будет весьма значительной. И продолжение эту догадку подтверждает. Ритмический рисунок диктует развитие каждой из пяти составляющих Coincidencе пьес, более коротких, чем в Cerement of sound. При этом в Messy Sound, Clown in a Hospice (мой персональный фаворит альбома) и Conclusion он носит достаточно регулярный характер, а в Lostness и Crowd For Opium (забавная ирония в названии, не правда ли?) ритм превращается в аритмию, дробя структуру пьес на атональные осколки и делая их наиболее фри-джазовыми фрагментами альбома. А в диалоге с коллегами и на фоне их ритмических узоров выстраивает свою линию тенор-саксофон Владимира Варна – скупые, минималистичные, но весьма выразительные дарк-джазовые импровизации. Загадкой для меня остался только меседж названия нового альбома: о каком «Совпадении» (перевод англоязычного названия альбома) говорят музыканты? Допускаю, что о совпадении творческих интересов, которые и держат участников коллектива вместе, но правильный ответ знают только они сами.
Констатирую: слушать Dead Frank по-прежнему интересно. Группа явно выработала свой язык, свою стилистику, заметно изменившуюся по сравнению с работами трех-четырехлетней давности, а динамика пополнения дискографии коллектива свидетельствует о том, что с творческими идеями у Плащева и его коллег пока все хорошо. Что ж, полет нормальный, так держать, Dead Frank!
P.S. Оказывается и всемогущая Сеть знает не все! Письмо Данилы Плащева разьяснило коллизию, посадившую автора вышеизложенного в лужу. Да, Марию Мордовец в новом альбоме действительно сменила Мария Качалова, но, оказывается, это - одно и то же лицо... Беда с этими сменами фамилий у женщин! Просто Мария вернулась к своей прежней фамилии после изменения жизненных обстоятельств. Прошу саму Марию и читателей не судить строго за невольную ошибку, которую исправляю этим послесловием.