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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Dead Frank - Cerement of sound

стиль:
17.02.2017

Dead Frank - Cerement of sound
Итак, февраль 2017-го явил миру преображенный Dead Frank. Команда из Санкт-Петербурга предстала в своем новом, небольшом по объему, альбоме Cerement of sound в старо-новом составе. Во всех прошлогодних релизах (Frank's death, Consternation), рецензии на которые можно найти на сайте, ядро коллектива составляли басист Данила Плащев и саксофонист Владимир Варн, прочно заменивший в составе белоруса Фрида Самотного. Теперь в группу вернулась барабанщица Мария Мордовец, игравшая в Dead Frank, как и Плащев, с самого начала, а четвертым участником проекта стал электронщик Андрей Воробьев, по совместительству звукоинженер записи (впрочем, возможно, совместительством для Андрея являлось как раз непосредственное участие в записи, - этого я не знаю).

Программу альбома, в обложке которого, как и во Frank's death, мне опять почудилось нечто ЕСМ-истое, составили две композиции с бесстрастными, но не без подтекста, названиями Front Side и Inner Side. И если название самого альбома «Саван звука» продолжает характерную для группы мрачно-летальную традицию, то музыка, что во «Внешней стороне», что во «Внутренней стороне», показалась мне заметно изменившейся, что приятно само по себе: не стоят люди на месте, ищут, двигаются. Куда? Тут могут быть разные мнения. По мне ярлычок «пост-джазкор» тут можно просто отбросить за ненадобностью и назвать Cerement of sound образчиком джаза свободной формы, причем больше тяготеющего к европейским, а не американским примерам новоджазового творчества.

Во «Внешней стороне» правит бал тенор-саксофон Владимира Варна. Этот музыкант, в отличие от того же Самотного, прежнего фронтмена Dead Frank, внешней экспрессии предпочитает медленное, подчиненное только своей внутренней логике, развитие импровизации. Владимир, на мой взгляд, не «одевает» звук в некий «саван», а, скорее, «раздевает» его, исследуя все нюансы его появления на свет, включая, как и положено, родовые муки. В этом ему активно помогают басовые линии Плащева и ритмические фигуры Мордовец, чей «камбэк» явно пошел на пользу саунду Dead Frank. Электроника Воробьева носит скорее орнаментальный характер, внося дополнительные краски в общую палитру и основой звучания не становится ни в первой, ни во второй композиции. А вот бас-гитара и ударные в Inner Side гораздо существеннее влияют на общий рисунок композиции. Тенор-сакс здесь уже не «царствует», а является лишь «первым среди равных». Кстати, и динамики в этом треке побольше.

В целом новая работа, на мой взгляд, должна понравиться любителям джаза больше прошлогодних. Из того, что мне довелось услышать у Dead Frank, наиболее близкой по духу к Cerement of sound я бы назвал, при всей условности таких сравнений, работу 2015-го года Session Ten. Но, конечно же, это вещи разные – иначе было бы неинтересно и музыкантам, и их слушателям.

2017
2 tks / 23 mins
(Vladimir Varn - ts; Danila Plaschev - bass g; Mariya Mordovets – dr; Andrey Vorobiev – electronics;)
Линк предоставил Данила Плащев

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
авангард
страна
Россия
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