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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Dave Liebman / Joe Lovano - Compassion: The Music of John Coltrane

стиль:
20.06.2017

Dave Liebman / Joe Lovano - Compassion: The Music of John Coltrane
В принципе, обложка альбома уже дает достаточно информации о его фабуле: мы видим на ней трех саксофонистов. Двое выдающихся джазовых саксофонистов современности (это не «красное словцо» от автора этих строк, а просто констатация факта – в любых опросах любых изданий и организаций уже много лет подряд Джо Ловано по классу тенор-саксофона и Дэйв Либмэн по классу сопрано-саксофона или лучшие, или в группе лучших) исполняют музыку гения джаза на все времена – Джона Колтрейна.

Десять лет назад, в 2007 году, для радио-шоу Радио 3 Би-Би-Си Jazz On 3 Ловано и Либмэн вместе с прекрасной ритм-группой, состоявшей из пианиста Фила Марковица, басиста Рона МакКлюра и ударника Билли Харта, записали в одной из студий Нью-Йорка программу из произведений Колтрейна. Радиопередача и, соответственно, эта запись, посвящались памяти Трейна в год сорокалетия его смерти. Под руководством продюсера Зева Фельдмана и известного критика Эшли Кана на лейбле Resonance Records 16 июня 2017 года, уже в память пятидесятилетия со дня смерти Колтрейна, эта программа под названием Compassion: The Music of John Coltrane увидела свет в роскошном CD- формате с большим буклетом, эссе участников записи и продюсеров, обилием фотографий, а также в сетевом варианте.

Грандиозный уровень исполнения и несомненный душевный подъем, испытывавшийся музыкантами при записи, слышны здесь в каждой ноте. Каждая из шести композиций – это настоящая жемчужина: замечательная музыка, замечательная игра! Последовательность исполнявшихся пьес также тщательно продумывалась. Дэйв, Джо и их коллеги как бы воссоздают в хронологическом порядке страницы творчества Трейна. Открывает программу Locomotion – это ранний Колтрейн образца 1958 года. Затем следует балладная связка из двух соединенных вместе пьес: Central Park West и Dear Lord. Последнюю Либмэн назвал «одной из самых восхитительных композиций в мире» - мне остается только согласиться с этим мнением. Но буквально бурю позитивных эмоций у пишущего эти строки вызвала следующая композиция: экскурс квинтета в область «этнических» пьес Колтрейна, его испанская композиция Olé.Затем следуют Reverend King, которую Колтрейн посвятил в свое время Мартину Лютеру Кингу, и чудо в блюзовых тонах под названием Equinoх. А завершает программу Колтрейн поздний, Колтрейн глубоких и мучительных духовных поисков: семнадцатиминутная Compassion, вторая часть сюиты Meditations.

Возможно, чтобы удвоить силу блеска сонористических красок каждый из саксофонистов расширил свой инструментальный арсенал. Помимо своего коронного сопрано-саксофона Либмэн играет здесь и на теноре, а тенорист Ловано использует еще и, так сказать, «двухствольный» сопрано-саксофон: новый (изобретен только в конце ХХ века) инструмент аулохром, представляющий из себя два спаренных сопрано-саксофона, на которых можно играть и одновременно, и по отдельности. Кроме того, оба мастера играют и на нетрадиционных флейтах, что оказалось как нельзя кстати в той же Olé.

Что еще сказать об этом релизе? Видимо, не зря в этом году Ассоциация джазовых журналистов назвала Resonance Records лейблом года. А альбом Compassion: The Music of John Coltrane, безусловно, относится к разряду тех, которые уважающему себя любителю джаза пропустить никак нельзя

© & (p) 2017 Resonance Records

6 tks / 52 mins

(Dave Liebman – ts, ss, wooden recorder, C fl; Joe Lovano - ts, aulochrome, alto cl,, Scottish fl; Phil Markowitz – p; Billy Hart – dr; Ron McClure – b;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
США
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