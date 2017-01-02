Dave Soldier - The Eighth Hour of Amduat

За много лет сотрудничества с журналом, а затем с сайтом «Jazz- Квадрат», мне впервые приходится сталкиваться со столь необычной работой. Разумеется, доводилось слушать вещи, где академическая музыка сочетается с джазом, в том числе авангардным, но по масштабу работы, дерзости замысла и уровню воплощения альбом Дэйва Солджера The Eighth Hour of Amduat, который увидит свет 6 января 2017 года на лейбле Mulatta Records, для меня беспрецедентен.
Для начала я просто обязан немного рассказать об этом колоритном человеке. Мультиинструменталист Дэйв Солджер (р.1956) известен своими необычными проектами, вроде музыки для 14 слонов его Thai Elephant Orchestra, фри-джаза в исполнении маленьких детей и так далее. Он играет панк-классику с Soldier String Quartet, авангардный джаз с Уильямом Хукером и Аминой Клодиной Майерс, панк-блюз с группой The Kropotkins. Есть у него и работы в области оперной музыки, причем в сотрудничестве с такими знаковыми для мировой культуры людьми, как писатель Курт Воннегут или художники-концептуалисты, выходцы из СССР, Виталий Комар и Александр Меламид. Для полноты картины остается сказать, что «в миру» его зовут Дэвид Сульцер, и под этим именем он хорошо известен в научных кругах, как ученый – психоневролог, преподающий в Колумбийском университете.
Что же Солджер придумал на этот раз? The Eighth Hour of Amduat – это тоже своеобразная опера, в которой Солджер положил на музыку часть одного из древнейших текстов в истории человечества – так называемую «книгу Амдуат» - сакральный текст, относящийся ко временам древнеегипетского Нового царства, впервые обнаруженный на стене погребальной камеры фараона Тутмоса I. Текст, разделенный на 12 частей – часов, повествует о ночном путешествии бога Солнца-Ра по подземному миру, его пещерам, общению с подземными богами и демонами и последующему возрождению и появлению на небесном своде. Древние иероглифы специально для этого проекта египтолог Рита Лукарелли перевела на язык оперы – итальянский. Для реализации своего замысла Солджер собрал в высшей степени пеструю и высокопрофессиональную команду исполнителей.
Партию хозяйки погребальной ладьи исполняет солистка Метрополитен-Оперы в Нью-Йорке, меццо-сопрано Сахоко Сато Тимпоне, родом из Японии. Главным инструменталистом, солирующим в большинстве треков, в опере, где речь идет о Солнце-Ра, не мог не стать … правильно, нынешний лидер Sun Ra Arkestra, 93-х летний (!) Маршалл Аллен. Вместе с ним в проекте участвуют академическая, по преимуществу, скрипачка из Канады Ребекка Черри, ранее уже сотрудничавшая с Солджером, видный мастер музыки клезмер, кларнетист Майкл Виноград, джазовый гитарист Ник Миллевой, тромбонист, известный как джазовыми, так и клезмерскими проектами Дэн Блэксберг и целый ряд других музыкантов. Есть здесь и струнная группа, и женский хор.
Не могу сказать, что альбом оставил цельное впечатление. «Стыковка» оперных и авангардно-джазовых частей, для меня выглядит все же довольно «жесткой», хотя Солджер наполнил и те части, где солирует Сато Тимпоне (Mistress Prayer и Barcarolle) джазовым драйвом. Впечатлили соло скрипачки Черри в Netherworld Cavern и Tomb of the Gods Cavern. И просто великолепен своей неиссякаемой энергией, поразительной для столь почтенного возраста, ветеран авангардного джаза Маршалл Аллен, играющий на альт-саксофоне и электронном инструменте EVI. Наверняка, впечатления от этого проекта у каждого будут свои. Но в любом случае искренне рекомендую послушать The Eighth Hour of Amduat всем, кого привлекают вещи, выходящие за рамки привычных представлений. © & (p) 2016 Mulatta Records
14 tks / 58 mins
(Rita Lucarelli - Egyptology and translation of hieroglyphs to Italian; Sahoko Sato Timpone - Mistress of the Boat, Mezzosoprano; Marshall Allen - Sun Ra, as, electronic valve instrument (EVI); Rebecca Cherry - Horus of Fragrance, vi; Dan Blacksberg - Wepwawet, tb; Nick Millevoi - Sia, g; Michael Winograd - Nehes, C cl; Enrique Rivera-Matos - Hu, tuba; Adam Vidiksis - conductor, Akhmed Manedov, Juana Pinilla Paez – vi; Olivia Gusmano – viola; Carolina Diazgronados – cello; Dani Bash – harp; Anthony di Bartolo, Thomas Kolakowski - perc; Dave Soldier - water bowls, electronics; Choir: Chace Simmonds-Frith, Natasha Thweatt, Sophie Laruelle, Xiaoming Tian, Eugene Sirotkine, Alicia Waller, Melinda Learnard, Sahoko Sato Timpone;)
Линк предоставлен Jazz Promo ServicesЛеонид Аускерн