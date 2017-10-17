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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Paul Moran - Smokin’ B3 Vol. 2: Still Smokin’

стиль:
17.10.2017

Paul Moran - Smokin’ B3 Vol. 2: Still Smokin’
Английский мультиинструменталист Пол Моран известен многим прежде всего в качестве многолетнего партнера (и музыкального директора) знаменитого Вана Моррисона. Он принимал участие в записи целого ряда его альбомов, в том числе Astral Weeks. Но время от времени Пол играет и для собственной души, реализуя авторские проекты. Их относительно немного – за четверть века Моран выпустил всего четыре таких альбома, а сейчас выходит его пятый диск Smokin’ B3 Vol. 2: Still Smokin’, как понятно из названия, - продолжение более раннего успешного альбома Smokin’ B3.

Моран хорошо играет на трубе и флюгельгорне, но, положа руку на сердце, он все же в первую очередь органист. На своем Хэммонде он умеет играть самую разную музыку, но, как признается сам Пол, ближе всего ему джаз. Smokin’ B3 Vol. 2: Still Smokin’ он решил сделать именно в джазовом ключе, в духе старого доброго бопа. Это не помешало ему подготовить довольно эклектичную программу, где Come Together Леннона и МакКартни соседствует с The Work Song Кеннонболла Оддерли, а One Note Samba Жобима сменяется старым стандартом Роджерса и Харта Where Or When. При этом, кроме каверов здесь есть и три собственные композиции Морана, из которых Ruby Blues и Fried Chicken показались мне особенно симпатичными.

Часть композиций альбома записана с квинтетом исполнителей, а часть – с другой командой, уже в формате квартета. Но в обоих вариантах в саунде этих составов царит Хэммонд-орган лидера. Пол Моран идет по стопам великих американских органистов, повлиявших на его собственное творчество: Джимми Смита, Джимми МакГрифа, Ричарда «Грув» Холмса. Разумеется, мастер такого уровня, как Пол Моран приходит в студию со своими идеями, но джазовые органные идиомы разработанные вышеуказанными американцами, прочно вошли в его арсенал. Хэммонд Морана умеет танцевать самбу, грустить в балладах и темпераментно разражаться каскадом ритм-энд-блюзовых грувов. Мастер на все руки рядом с Ваном Моррисоном, он остается универсалом и в собственном творчестве.

© & (p) 2017 Prudential Records

11 tks / 53 mins

(tks 1-4,7,9,11 - Paul Moran – Hammond org, tp, flg; Nigel Price – el.g, ac.g; Laurence Cottle – el.b; Mez Clough – dr; Michael Osbourne – perc;

tks 5,6,8,10 - Paul Moran – Hammond org, bass pedal; Jim Mullen – el.g; Adam Roman – dr; Jeff Scantlebury – perc;)

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Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Великобритания
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