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Paul McCandless with the Paul Winter Consort - Morning Sun: Adventures with Oboe
10.09.2017
В 2017 году Полу МакКендлессу исполнилось семьдесят лет. Знаменательный юбилей для одного из немногих и одного из лучших (если не самого лучшего) джазовых гобоистов мира. Весь долгий творческий путь этого замечательного музыканта связан преимущественно с двумя коллективами: ансамблем саксофониста Пола Уинтера Paul Winter Consort и основанной самим МакКендлессом вместе с рядом коллег по тому же «Консорту» группой Oregon. Связь эта, и в том, и в другом случае длится уже более сорока лет! Прекрасный подарок к юбилею МакКендлесса сделал принадлежащий Уинтеру лейбл из Литчфилда, Коннектикут Earth Music, выпустив сборный альбом-ретроспективу работ МакКендлесса с «Консортом» под названием Morning Sun: Adventures with Oboe.
Эту часть творчества Пола МакКендлесса ретроспектива отражает прекрасно! Начнем с того, что альбом издан с большим вкусом. Здесь в буклете приведена масса редких фотографий разных лет, а главное – большое, я бы сказал, монументальное эссе Пола Уинтера, рассказывающее об истории появления «Консорта», истории появления в нем Пола МакКендлесса, динамике их сотрудничества. Каждый из шестнадцати вошедших в альбом треков подробно прокомментирован тем же Уинтером. Дополняет эту историю короткая автобиография МакКендлесса, доведенная им до времен появления в «Консорте». Все это настолько интересно, что, разумеется, в рамках обзора диска, всего не перескажешь, да, наверное, и не стоит: думаю, перевод этих материалов и их размещение на сайте будут интересны многим нашим читателям.
А пока вернемся непосредственно к альбому. Название его, как вы уже обратили внимание, состоит из двух частей. Что касается «Приключений с гобоем», то это -о счастливой для слушателей возможности вместе с МакКендлессом окунуться в атмосферу самых разных мест, где производились записи – от Скалистых гор до крупнейшего в мире англиканского Храма Св. Иоанна Богослова в Нью-Йорке, оценить его игру с музыкантами «Консорта» разных лет, а также дуэты с … птицами. Главное же – эти «Приключения» познакомят вас со звучанием этого не самого свойственного джазу инструмента, в исполнении мастера, у которого академические навыки, вкус к импровизации и интерес к музыке самых разных культур слились практически в эталонный образец. «Утреннее солнце» - это название финальной композиции альбома, взятой с записанного в Японии альбома Miho: Journey to the Mountain. По времени же включенные в альбом записи растянулись на сорок лет: самая ранняя, Um Abraço, была сделана в 1970 году, а уже упомянутая Morning Sun – в 2010-м. Всего здесь фигурируют пьесы из девяти разных альбомов Paul Winter Consort. Посвятили же музыканты это издание памяти сэра Джорджа Мартина, знаменитого британского звукоинженера и гобоиста в молодости, который не только записывал Beatles, но и продюсировал альбом «Консорта» Icarus, назвав его впоследствии в своих мемуарах “самой красивой записью, которую я когда-либо делал». © & (p) 2017 Earth Music Productions 16 tks / 66 mins (Paul McCandless – oboe, English horn, shaker; Paul Winter – ss. as, keyb, b, sarrusophone; David Darling, Eugene Friesen – cello; Ralph Towner - 12-string g, harmonium; Herb Bushler – el. b; Collin Walcott - triangle, tabla, pandeiro, congas, dr; John Clark - French horn; Paul Halley, Paul Sullivan –p; Oscar Castro-Neves, Webster Santos – g; Glen Velez, Guello, Bré, Café – perc; Don Grusin – keyb; John-Carlos Perea – voice; Sizão Machado, Glen Moore, Eliot Wadopian – b; Renato Braz - voice, g; Gordon Gottlieb, Jamey Haddad, Steve Gadd – dr; Steve Gorn – bansuri;) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид Аускерн
авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
этно-джаз
страна
Бразилия, США
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