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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Larry Coryell’s 11th House - Seven Secrets

стиль:
14.04.2017

Larry Coryell’s 11th House - Seven Secrets
Эпитафия? Возрождение? Ностальгическое воспоминание? Историческая реконструкция? Любое из этих определений, в зависимости от ваших взглядов, подойдет к альбому Seven Secrets, выходящему 2 июня на лейбле Savoy Jazz. В далеком уже 1973 году американский гитарист Лэрри Кориелл создал группу 11th House, немедленно вставшую в один ряд с Mahavishnu Orchestra МакЛафлина, Lifetime Уильямса, Return to Forever Кории, Weather Report Шортера и Завинула, в ряд коллективов и исполнителей, определявших лицо музыки фьюжн, самого модного течения в джазе 70-х лет. Если даже определение Кориелла, как «отца музыки фьюжн» кажется вам не очень корректным, то одним из основоположников направления он, безусловно, был.

В 2016 году именитый гитарист Лэрри Кориелл решил возродить этот коллектив, собрав в новом варианте 11th House музыкантов из первоначального состава – трубача Рэнди Брекера, ударника Альфонса Музона, басиста Джона Ли – и коотптировав в группу в качестве второго гитариста своего сына Джулиана. Возрожденный Larry Coryell’s 11th House с успехом дал серию концертов в нью-йоркском клубе Blue Note, после чего музыканты перенесли работу в студию, где осенью 2016 года был записан альбом Seven Secrets. Его издание, как указано выше, намечено на лето года текушего, после чего, как водится, предполагался концертный тур в поддержку нового релиза. А потом…, потом словно сама судьба ополчилась против этого проекта. В декабре 2016 года в возрасте 68 лет умирает Альфонс Музон, а в феврале уже 2017 года скоропостижно скончался и лидер группы Лэрри Кориелл. Seven Secrets стал для этих двух прекрасных музыкантов последним прижизненным альбомом.

Сделан он так, словно и не прошло этих сорока-сорока пяти лет, в лучших традициях фьюжн 70-х. Все также летят вперед на перегонки труба Брэкера и гитара Кориелла в Dragon’s Way (лучшей, на мой вкус, вещи диска), все также виртуозно нагнетают драйв Ли и Музон, не отстает от отца и пошедший по его стопам Джулиан Кориелл. Но это – на первый взгляд. Прослушав альбом вторично, понимаешь, что на смену молодому задору в игре ветеранов 11th House пришло высокое мастерство умудренных и во многом изменившихся за эти годы высококлассных музыкантов. Нет, это все-таки взгляд на тот, старый фьюжн из второго десятилетия ХХI века, в одну и ту же воду нельзя войти дважды. Впрочем, сам создатель проекта считал несколько иначе. Послушаем, что говорил в этой связи Лэрри: «Мне кажется, сам джаз изменился не сильно. Так что, когда собираются вместе такие звездные исполнители, как Рэнди, Альфонс, Джон и Джулиан, возрождается тот же дух, который существовал годы назад. Это все еще тот принцип исполнения, который вдохновлял нас, уникальный, захватывающий и открытый для ррасширяющих границы жанра открытий. Он не отталкивает любого поклонника джаза и воодушевляет тех людей, которые не уверены, нравится ли им джаз в принципе – тут присутствует та же энергетика, которую излучали мы и другие группы 70-х. Мы все еще выводим джаз на иной уровень со всем уважением к его основам – и испытываем от этого невероятное удовольствие!»

Где истина? Ее определите вы сами, послушав Seven Secrets. В любом случае вы услышите больших мастеров и отдадите дань и их искусству, и памяти Лэрри Кориелла и Альфонсо Музона.

© & (p) 2017 Savoy Jazz

11 tks / 64 mins

(Larry Coryell, Julian Coryell – g; Randy Brecker – tp; John Lee – b; Alphonse Mouzon – dr;)

Линк предоставил Kurt Nishimura, Silverlake Media

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
фьюжн
страна
США
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