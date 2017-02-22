Dexter Gordon & Slide Hampton - A Day In Copenhagen

Еще с 50-х годов, и даже несколько раньше начался, и с тех пор никогда не иссякает поток американских джазменов, в том числе очень крупных, которые перебираются жить из Америки в Европу. Копенгаген, особенно в 60-е и 70-е годы, был для них одним из любимых мест. Тут всегда хватало и работы, и благодарных слушателей. Альбом MPS Records, переизданный в сетевом варианте с ремастерингом, запечатлел одну из сессий, проведенных в датской столице мастерами экстра-класса.
Тенор-саксофонист Декстер Гордон, один из самых ярких музыкантов хард-бопа, был постоянным жителем Копенгагена с 1962 года. Еще раньше здесь поселился пианист Кенни Дрю. Вместе с будущей звездой мировой джазовой сцены, местным басистом Нильсом-Хеннингом Эрстед-Педерсеном, он составлял знаменитую ритм-группу копенгагенского джазового клуба «Монмартр». В альбоме A Day In Copenhagen мы слышим всех троих в компании американского пианиста Арта Тейлора, выходца с Ямайки, трубача Диззи Риса и наведавшегося в Копенгаген известного тромбониста Слайда Хэмптона. Два самых громких на тот момент имени – Декстер Гордон и Слайд Хэмптон – вынесены на обложку альбома.
В не очень большую по объему программу альбома (издан-то он был в оригинале на виниле) вошло шесть композиций, из них три авторства Хэмптона, а остальные - известные стандарты, из которых наиболее узнаваемой является пьеса Джонни Манделя The Shadow Of Your Smile. Но не репертуаром интересен этот альбом: такая команда могла бы сыграть и любую иную программу с не меньшим успехом. Здесь привлекает прежде всего именно высочайшее исполнительское мастерство. Три духовых инструмента плюс ритм-группа выдают великолепного уровня хард-боп. Хороши здесь все, но Гордон явно выделяется даже на этом фоне. Соло ученика Лестера Янга отличаются безукоризненным звуком с прекрасной амплитудой, выразительной атакой и просто брызжущей из инструмента энергией. Хорош и Хэмптон, но на фоне коллеги он выглядит несколько бледнее, как и Рис. Можно посетовать, что мало сольных партий получил здесь самый юный из участников записи - Эрстед-Педерсен, но его время развернуться во всю мощь таланта еще на тот момент не настало. Резюме: настоящая джазовая классика, которая никогда не устареет. © 2017 / 1969 MPS Records
6 tks / 41 mins
(Niels-Henning Orsted-Pedersen – b; Art Taylor – dr; Kenny Drew – p; Dexter Gordon – ts; Slide Hampton – tb; Dizzy Reece – tp;)
Линк предоставил Steffen Mayer, Herzog PromotionЛеонид Аускерн