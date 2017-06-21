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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Der Finger - Bestiarium III: Hase

стиль:
21.06.2017

Der Finger - Bestiarium III: Hase
Продолжает пополняться бестиарий московского ансамбля Der Finger! Вслед за Драконом и Змеем в нем 27 мая 2017 года появился … Заяц. Вот он, на обложке, как атрибут иллюзионного номера: только что цилиндр был пуст – и вдруг в нем оказался заяц! Все рукоплещут, улыбаются, все довольны – милая шутка фокусника, милый длинноухий пушистик. Только вот музыка как-то этой идиллии не сильно соответствует. Нет в ней жизнерадостного умиления, есть, как обычно у Der Finger, напряженность, драматизм, ощущение тревоги. Привычно для коллектива выложенный на Bandcamp вместе с альбомом эпиграф-напутствие только добавляет тумана: «Эмпедокл полагал, что вначале отдельные органы существовали самостоятельно. Они случайно соединялись, рождая живые виды. Тьма хотела услышать мир, который ее окружал. Так в норах возникли уши. Прислушиваясь, она захотела увидеть. Так появились глаза. Поняв, что лишь поглощать ей дано, тьма захотела родить существо. Будет оно проходить сквозь миры, не теряясь ни в свете, ни в мраке.» О чем это они?

Для начала напомним, кто эти самые «они». В Bestiarium III Der Finger вновь превратился в трио: к Антону Ефимову и Евгении Сивковой в этой записи, как на целом ряде предыдущих альбомов, в том числе и в первом из серии Bestiarium, присоединился отец Евгении Эдуард Сивков, добавив в саунд колоритное звучание бас-кларнета, а также кларнета обычного и ударных. Рискну утверждать, что именно ударные (дочь также играет на них в этом альбоме) и бас-гитара Ефимова создают основу атмосферы Bestiarium III. Практически в каждой пьесе царствует неумолимый, регулярный, порой нарастающий крещендо ритм. Под этот ритм мечутся, нагнетают напряжение духовые. Порой (как в Barthaare) саксофон Евгении забирается высоко-высоко, порой ведет диалог с инструментами отца, бас-кларнет которого особенно хорош в Zylinder. Кстати, именно в этой пьесе на общем мрачном фоне в музыке неожиданно проскальзывают какие-то фарсовые нотки, отчего монструозный Заяц, извлекаемый из цилиндра кажется еще более зловещим. И финал – Hasetrommlermarsch, марш торжествующего Зайца под барабанную дробь. Вся программа в целом, на мой взгляд, могла бы послужить классным саундтреком к брехтовской «Карьере Артуро Уи», пьесе, которую в Минске (не знаю, как в Москве) уже много лет не ставят…

Литературщина? Наверное. Но так уж мне услышалась эта музыка. Другой слушатель услышит здесь что-то другое. Важно, что музыка Der Finger заставляет этого самого слушателя думать, фоновым развлечением она быть решительно отказывается. И слава Богу, что от альбома к альбому этот стержень в творчестве Der Finger остается неизменным.

2017

6 tks / 33 mins

(Anton Efimov - bass g, effects; Edward Sivkov - bass cl, cl, dr; Evgenia Sivkova – sax, dr;)

Линк предоставил Антон Ефимов

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
авангард
страна
Россия
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