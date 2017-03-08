Der Finger - Bestiarium I: Drache

9 сентября 2016 года в Дубовом зале особняка Румянцева в Санкт-Петербурге появился Дракон. Произошло это событие на Международном музыкальном форуме Апозиция 12. Явление Дракона продолжалось не очень долго: чуть меньше двадцати минут. Дракона вызвал в зал московский ансамбль экспериментальной импровизационной музыки Der Finger. Привычнее мне, конечно, писать «дуэт», как это было в рецензиях на предыдущие работы москвичей Zug и Nu (они есть на сайте), но на сей раз Der Finger превратился в трио: к Антону Ефимову и Евгении Сивковой в этом сете присоединился отец Евгении, известный авангардный музыкант Эдуард Сивков. Программа из четырех композиций была записана и превратилась в начале февраля 2017 года в мини-альбом, первый в новой серии Der Finger под названием «Бестиарий».
Драконы, как известно, бывают разные. Покровитель и защитник кельтов, красный дракон, живет на флаге Уэльса. Добрый и могучий китайский дракон связан со стихией воды и несет людям (то есть китайцам) благо. Хотя Bestiarium I: Drache появился в Сети накануне китайского нового года, музыкальный образ, созданный Der Finger явно подразумевал не этот вариант. Дракон – воплощенное зло, мрачное создание, изрыгающее огонь и несущее страх и ужас, сладить с которым почти невозможно: такая трактовка ближе европейскому сознанию, средневековой мифологии и современной литературе фэнтези – от Толкиена до Мартина. Такой вариант уже ближе к музыке Der Finger, но и он, скорее всего, не тождественен ей. Призвав на помощь философию Эмпедокла, в кратких liner notes на bandcamp, где выложен альбом, группа выдвигает такую версию: «…Из желания огня быть водой, а воздуха быть землей, возник дракон. Что охраняет он от чего?»
В варианте Der Finger возник монстр – огромный, страшный, но созданный из противоположных начал и потому уже внутренне противоречивый и даже, где-то несчастный («Но по-своему несчастное и кроткое, может, было то животное, как знать!» (Вл.Высоцкий). Мне показалось, что музыка дает некоторые основания для подобной трактовки. Чтобы ихобразить монстра средствами музыки, нужны соответствующие инструменты. И Эдуард Сивков в этом концерте помимо бас-кларнета использует инструмент-монстр: гигантский и крайне редко применяемый бас-саксофон. Голос его буквально довлеет в записи, милостиво предоставляя и ударным, и бас-гитаре, и саксофону Евгении возможность ассистировать его тяжелой минималистской поступи. Вообще, Bestiarium I: Drache я бы оценил, как низкочастотное сонористическое пиршество. Пиршество, несомненно, импровизационное: «порядок подачи блюд» на нем предугадать просто невозможно. И Слава Богу – слушать только интереснее!
Вы можете справедливо упрекнуть автора сих строк, что в них слишком мало о музыке и слишком много посторонних рассуждений. Знаете, описывать музыку словами – дело вообще безнадежное, а музыку, предлагаемую Der Finger – тем более. Кроме того, коллектив постоянно сопровождает свои проекты текстовыми аннотациями, не менее загадочными, чем его музыка. Видимо, Антон, Евгения, а теперь – и Эдуард, совсем не против того, чтобы эмоции слушателя Der Finger шли рядом с мыслями, толкованиями, версиями. Интеллектуальный ребус? Да, если хотите! А почему бы и нет? Если вам надо «все по полочкам» - это, пожалуйста, к телевизору: там все и всегда давно уже ясно.
2017
4 tks / 19 mins
(Anton Efimov - bass g, kalimba, effects; Edward Sivkov - bass sax, bass cl; Evgenia Sivkova - sax, dr, effects;)
Линк предоставил Антон Ефимов Леонид Аускерн