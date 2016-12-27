Led Bib - Umbrella Weather

Благодаря восьмому в дискографии ансамбля и первому на лондонском лейбле RareNoise альбому Umbrella Weather, который увидит свет в январе 2017 года, мы имеем возможность познакомиться с одними из лидеров современного британского джаза – группой Led Bib. Вы скажете, не слишком ли смелое определение? А как прикажете иначе аттестовать коллектив, о котором пишут в самых превосходных тонах не только специализированные, но и общенациональные издания? Ведущий джазовый журнал страны Jazzwise успел уже украсить их портретом обложку одного из своих номеров и назвал Led Bib «одной из наиболее смелых групп Соединенного Королевства». Заокеанский JazzTimes предпочитает образные сравнения: «Джаз и панк-рок вступили в бой, разукрасили друг друга, затем поженились и нажили потомство под названием Led Bib». «Частично свободная импровизация, частично арт-рок – бескомпромиссная формула, изобретенная коллективом ставит его в авангард новой школы британского джаза», - а это уже мнение The Sunday Times. Наконец, цитата от респектабельной The Guardian: «Редко два саксофона, клавишные, бас и ударные звучат настолько яростно и настолько убедительно». Пожалуй, цитат хватит. Перейдем непосредственно к Led Bib.
Группу основал в 2003 году американский экспат в Великобританию, барабанщик Марк Голуб, пригласив в нее своих друзей по университету Мидлэссекса в Северном Лондоне – альт-саксофонистов Криса Уильямса и Пита Грогана, клавишника Тоби МакЛарена и басиста Лирана Донина, еще одного экспата, только уже израильского. За 13 лет группа прошла путь от первого клубного концерта в феврале 2004 года перед десятью зрителями до выступлений на центральных радио и телеканалах в прайм-тайм и завоевания в 2009 году Mercury Prize (британский аналог Грэмми) за свой четвертый альбом Sensible Shoes. В 2014 году Led Bib отметился сразу двумя альбомами, после чего и пришел черед Umbrella Weather.
Вы уже наверняка обратили внимание на нетривиальность состава группы. Выдвинутые на авансцену сдвоенные саксофоны дают Led Bib возможность и игры духовых в унисон, и поочередных сольных партий, и искрометных диалогов – и все это группа использует весьма эффективно. Кроме того, особая роль в саунде Led Bib принадлежит Тоби МакЛарену. Он не играет на фортепьяно, как обычно бывает в джазовых комбо, он не играет на фортепьяно и клавишных, как бывает иногда, он играет только на клавишных, что превращает электронные звучания в один из базовых элементов звуковой палитры Led Bib. Эти особенности отмечаешь с первой же пьесы Lobster Terror, яростного и громкого сочинения откровенно нойзового характера. Не зря обозреватель «Гардиан» Джон Фордэм рекомендует слушать Led Bib на максимальной громкости, предварительно предупредив соседей. Такое предупреждение будет более, чем уместно! Вторая пьеса Ceasefire выглядит несколько более спокойной и, местами, несколько ориентальной по звучанию. Дальнейшее прослушивание подтверждает легитимность всех вышеупомянутых стилистических ярлычков, щедро наклеиваемых на группу музыкальными и немузыкальными изданиями. В музыке Led Bib можно обнаружить решительно все и в самой современной обертке! Характерно, что лидер группы Марк Голуб солирует редко (могу отметить разве что его короткое интро в Too Many Cooks), но зато умело руководит подачей остро наперченных блюд, изготавливаемых квинтетом. Лично мне из двенадцати «перемен» этого звукового пиршества особо понравились почти фанковая Women’s Power и фри-джазовая сюита On The Roundabout. Но и самый пресыщенный музыкальный гурман, за исключением вегетарианцев-традиционалистов, с этого пиршества вряд ли уйдет голодным!