LEF - Hypersomniac

LEF, он же Лоренцо Эспозито Форнасари, итальянский вокалист и мультиинструменталист, хорошо знаком нашим постоянным читателям по релизам лондонского лейбла RareNoise Records, с которым он сотрудничает чуть ли не с дня основания этой компании. На нашем сайте обозревались альбомы Berserk, Soul Of An Octopus проекта O.R.k, Draugr проекта Obake, в которых он участвовал. Альбом Hypersomniac впервые несет на обложке его артистический ник LEF, как знак того, что это проект авторский. Мало того, это еще и весьма новаторская работа, показывающая широту таланта этого человека с совсем неожиданной, по крайней мере, для меня, стороны.
Дело в том, что LEF сочинил литературное произведение: антиутопию (или, как сейчас еще называют этот жанр, дистопию) Hypersomniac. Лоренцо описывает здесь малоприятное будущее общество, которое, как он считает, вполне может стать результатом хаоса, царящего сегодня в мире. Нана Октопус Далла Порта выполнила серию иллюстраций к Hypersomniac (одну из них мы видим на обложке альбома), а компьютерщик Пьер Луиджи Рокка помог превратить Hypersomniac в он-лайн интерактивный анимационный роман-комикс, саундтреком которого и является представляемый альбом. Работа над этим проектом, самым масштабным, дерзким по замыслу и уникальным по способу воплощения, заняла у Лоренцо Эспозито Форнасари не один год. В определенном смысле это вершина его творчества на сегодняшний день.
К созданию саундтрека LEF подошел очень тщательно, собрав большую международную команду музыкантов, с большинством из которых он уже работал ранее и хорошо представлял их потенциальные возможности. На басу здесь играет известный, в том числе по проектам RareNoise, американец Билл Ласуэлл. Пригласил LEF и шотландскую саксофонистку Ребекку Снеддон, звезду группы Free Nelson Mandoomjazz.
Увидеть ее имя в списке участников мне было особенно приятно, так как этот коллектив отношу к числу своих самых любимых в каталоге RareNoisе. Впрочем, как могла не порадовать и новая встреча с прекрасным норвежским трубачом Нильсом Петером Мольваером, а также с целой бригадой его соотечественников: гитарист Эйвинд Аарсет играл вместе с LEFом в Berserk, клавишник и органист Стале Сторлеккен играл в группах Supersilent, Motorpsycho и Reflections In Cosmos, а ударник Кеннет Капстад также работал с Motorpsycho.
Что же у них получилось? LEF и сам не скрывает, что в работе над Hypersomniac он постоянно держал в памяти рок-оперу Tommy Питера Таунсенда и группы Who и концептуальные сюиты Роджера Уотерса и Pink Floyd, в первую очередь The Wall. Его детище по стилистике я отнес бы к прог-року с очень серьезным привкусом металла и толикой психоделики. Слушать эту сюиту из двенадцати треков очень любопытно. Тут есть и жесткие, кипящие страстями треки, вроде Parallel Powers, и короткие переходы-интермеццо, и спокойные, эмбиентные отрывки типа It's Alright, и эффектная финальная композиция Let the Sun Fall Apart, где влияние Pink Floyd чувствуется особенно явственно. Голос LEFа царит везде и идеально вписывается в канву каждой пьесы. Каких-то ярких сольных инструменталок я здесь не расслышал (а жаль – ждал их от Мольваера или Снеддон), ансамблевый саунд, очень плотный и интенсивный, в котором трудно вычленить отдельные инструменты, подчинен одной общей цели. И, похоже, она достигнута: LEFу и его коллегам удалось создать впечатляющее полотно, а уж его on-line воплощение, повторюсь, вообще уникально! © & (p) 2017 RareNoise Records 12 tks / 52 mins (Lorenzo Esposito Fornasari (LEF) – voc; Eivind Aarset – g, electronics; Nils Petter Molvaer – tp; Rebecca Sneddon – sax; Bill Laswell – b; Stale Storløkken – Hammond org, keyb; Kenneth Kapstad – dr;) Диск предоставлен hubtone PR Леонид Аускерн