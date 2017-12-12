Le Cercle - Le Sercle

Расписанное вручную изображение на обложке нового, пятого по счету, релиза французского лейбла Label Rives, приняло на сей раз не прямоугольную, а круглую форму. И оно просто не могло быть другим: ведь представляемый в этой записи новый проект виолончелиста и композитора Гаэля Мевеля так и называется: Le Cercle. Автор живописи на лицевой стороне конверта Доминик Массе, написал также вместе с самим Мевелем и liner notes к альбому. Вместе они рассказали историю этого проекта.
Прежде всего отметим, что здесь нас встречает самый большой по формату ансамбль по сравнению с предыдущими изданиями Label Rives. Проект объединил основателей лейбла Гаэля Мевеля и Тьери Вазиньяка, а также игравшего с ними в Trio Rives (а ранее – и в других проектах) кларнетиста Жака Ди Донато с другими французскими музыкантами, чьи имена ранее в релизах Label Rives не встречались: трубачом Жан-Люком Капоццо, исполнителем на бас-кларнете Николасом Нажоттом, электронщиком Дьемо Шварцем и играющим на японской флейте сякухати Даниэлем Лиферманом. Вся музыка сочинена Мевелем. Альбом этот концертный, его запись состоялась 15 октября 2016 года в Доме японской культуры в Париже, но сам концерт был организован в высшей степени необычно, что составляло часть замысла создателей проекта.
Le Cercle - это «Круг». Эта геометрическая фигура имеет особое, подчас сакральное значение во многих культурах. Вспомним и Стоунхендж, и равенство короля Артура и его доблестных рыцарей за Круглым Столом, а уж коль упомянута Япония, то красный круг на национальном флаге Японии, хиномару, символизирует солнечный диск и с древних времен является символом императора Страны Восходящего Солнца. В том октябре 2016 года зрители, пришедшие на концерт, располагались в центре круга, по окружности которого заняли свои места все семеро музыкантов. Таким образом, волны звука накатывались на слушателей со всех сторон, погружая его в прямом смысле слова с головой в очень необычную музыку, большую, на три четверти часа звучания, сюиту в трех частях под названием «Шестой сон Натаниэля».
Как пишет в liner notes сам Мевель, это музыка на стыке западной и японской культуры, музыка, в которой заранее сочиненные пласты переплетены с импровизированными, а также с экспериментальным звучанием в виде разнообразных шумов. Мевель – не только музыкант, но и литератор, и большой поклонник кино, поэтому, как он говорит, здесь есть отзвуки кинематографа Ясудзиро Одзу и Акиры Куросавы, рефлексии на тему творчества Баха, Дебюсси, Дюка Эллингтона, Равеля, Гершвина, а также японской традиционной музыки. В это звучание вмонтированы голоса знаменитых кинозвезд: смех Биби Андерсон, речь Жанны Моро, другие отрывки. Трудно себе представить такую музыку? Я вас понимаю. Но, поверьте, еще труднее описать сложные динамические и тональные соотношения между глубокими, проникающими в самое сердце пассажами виолончели Мевеля, затейливыми линиями духовых, россыпью перкуссионной дроби Вазиньяка, электронными эффектами Шварца и тоскующим голосом сякухати Лифермана. При этом я отдаю себе отчет, что впечатления слушателя диска в стократ слабее того воздействия, которое испытали зрители в Доме японской культуры, помещенные в центр этого звукового континуума. Так что, если вам повезет услышать Le Cercle, изданный очень ограниченным тиражом, вы наверняка не один раз будете слушать эту удивительную музыку. © & (p) 2017 Label Rives 3 tks / 45 mins (Gaël Mevel – cello, composition; Jacques Di Donato – cl; Thierry Waziniak – perc; Nicolas Nageotte – bass cl; Jean-Luc Cappozzo – tp, flg; Diemo Schwarz – electronics; Daniel Lifermann – shakuhachi;) Диск предоставил Thierry Waziniak Леонид Аускерн