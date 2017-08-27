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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Lewis Porter / Phil Scarff Group - Three Minutes to Four

стиль:
27.08.2017

Lewis Porter / Phil Scarff Group - Three Minutes to Four
Джаз плюс академическая музыка плюс этника – рецепт не новый, впрочем, действительно новые рецепты сегодня большая редкость. Вопрос в качестве «блюда», приготовленного по тому или иному рецепту. В случае с американским квартетом, возглавляемым Льюисом Портером и Филом Скарфом, качество удовлетворит самого пресыщенного гурмана. Эти люди делают свою работу на самом высоком уровне и делают ее с душой. Иначе, что заставило бы Фила, посетив вечером концерт одной из играющих world-jazz групп, потом всю ночь сочинять во сне и вскочить без трех минут четыре, чтобы побыстрее записать в нотах родившуюся во сне тему. Она превратилась в целую композицию на шесть с половиной минут, вошедшую в альбом группы Портера и Скарфа, который, как и сама пьеса, получил именно такое название: «Без трех минут четыре».

Пианист Льюис Портер – не только музыкант и композитор, игравший с такими асами, как Дэйв Либмэн или Марк Рибо и записавший за свою карьеру более 25 альбомов, но еще и педагог и писатель. Портер основал и возглавляет в университете Рутгерс в Нью-Джерси программу по изучению истории джаза, а также написал книгу о Джоне Колтрейне. У саксофониста и композитора Фила Скарфа в центре творческих интересов – индийская классическая музыка, которую он исполнял со многими крупнейшими индийскими мастерами, а также музыка Африки. Играл он в таких коллективах, как Aardvark Jazz Orchestra и Jazz Composers Alliance Orchestra, имеет на своем счету шесть альбомов в качестве лидера. Скарф возглавляет world-jazz группу Natraj, а вместе с Портером руководит представляемым сегодня коллективом, в который входят также преподающий в Беркли басист Джон Фанкхаузер и ударник Бертрам Леман.

Естественно, программа альбома Three Minutes to Four сложилась с учетом творческих интересов обоих лидеров: здесь есть композиции и Портера, и Скарфа. Последний принес в альбом несколько своих «индийских», то есть основанных на тех или иных классических североиндийских рагах, композиций. Связь с музыкой Индии в них самая прямая, но Скарф-композитор ни в одной из них не забывает и о джазовой составляющей, что в полной мере демонстрируют при исполнении и он сам, и его коллеги. Характерно, что музыканты не используют типично индийские инструменты, вроде табла или ситара, лишь звуками струн тамбуры Фил дополняет звучание своей линейки саксофонов (от сопранино до тенора) в большинстве пьес. Включено в альбом и еще одно объемное сочинение Скарфа – сюита Skies of South Africa в двух частях. В первой из них, Bird Songs of Hermanus, импровизации строятся на основе пения птиц, во множестве населяющих приморский заповедник близ городка Германус в ЮАР, а во второй Фил вновь использует в качестве основы для импровизации индийские раги. Из композиций Льюиса Портера я выделил бы Olivier, посвященную выдающемуся французскому классику музыки ХХ века Оливье Мессиану, чье творчество повлияло на многих новоджазовых музыкантов. А вот наиболее показательной для альбома считаю стартовую Journey, тоже сочиненную Портером. В ней как бы слились все три источника, питающие творчество этого коллектива – современная импровизационная новоджазовая музыка, влияние импрессионистской французской академической школы, в частности, Дебюсси, и, наконец, сложные африканские ритмические структуры (в данном случае - из Ганы).

Альбом рассчитан на подготовленного слушателя, и если упомянутый в начале текста рецепт вам подходит, Three Minutes to Four подарит вам много приятных минут.

© & (p) 2017 Whaling City Sound

13 tks / 73 mins

(Phil Scarff – ts (tks 4, 8, 10), ss (tks 1-3, 6, 9, 11-13), sopranino sax (tks 5, 7), tamboura (tks 2, 3, 6, 9, 12, 13); Lewis Porter – p; John Funkhouser – b; Bertram Lehmann – dr;)

Линк предоставлен Mixed Media

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
авангард, индийская музыка, этно-джаз
страна
США
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