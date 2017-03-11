Der Finger - Bestiarium II: Schlange

Ab ovo! Все начиналось с яйца! Приверженность латинской поговорке московский ансамбль Der Finger подчеркивает и обложкой своего нового альбома, появившегося 1 марта 2017 года, и названием стартовой композиции, повторяющим это крылатое выражение в столь любимом музыкантами немецком варианте: Aus dem Ei. Новый альбом «Змей» - второй в серии «Бестиарий», но он существенно отличается от своего предшественника «Дракона». Первенец был концертным диском, со всеми плюсами и минусами, присущими «живой» записи. Bestiarium II: Schlange, записанный в Музее Звука в Санкт-Петербурге, - альбом студийный, здесь над звуком работали кропотливо, доводя его до совершенства, и занимался этим сам «хранитель музея» Ник Судник, легендарный советский (Рига), а затем российский авангардный музыкант, композитор и бессменный, с 1999 года, руководитель этой уникальной программы, несколько раз менявшей название и наиболее известной, как ГЭЗ-21. Его вклад в работу над записью Антон Ефимов и Евгения Сивкова сочли столь значительным, что включили имя Ника в список создателей этого проекта рядом со своими именами. Соглашусь: с полным основанием.
Образующим элементом музыкального универсума этой работы является, прежде всего, ритм. Он царит здесь с первого до последнего трека, то подавляя своей мощью, то властно двигая вперед тему той или иной композиции, но неизменно способствуя созданию очень живых образов. В этом смысле, на мой взгляд, Schlange – наиболее яркий проект дуэта. В нем же я особенно выделил бы первые две композиции. Aus dem Ei – это рождение Змея. Именно так, с большой буквы. Это вам не какая-нибудь пошлая гадюка или даже грозная, но вполне реальная кобра, это – Змей. Из яйца появляется именно Змей, мифологический и библейский, ужасный и по-своему красивый, как эсэсовская форма. Ритм, грозный и жуткий в своей регулярности, сопровождает его появление на свет. Кажется, кроме перкуссии, ударных и дополнительных эффектов ничто и не может передать это событие во всей полноте. Кстати, магия Aus dem Ei, возможно, помешала мне в полной мере оценить достоинства другой композиции, Beine, показавшейся некоей репликой стартового трека. А вслед за Aus dem Ei в альбоме стоит равная ей по мощи и даже чуть более сильная по образности пьеса Zunge («Язык»). Здесь бал правит саксофон Сивковой. И здесь ритм мерный, завораживающий, но уже иного характера. Медленное скользящее звучание саксофона – и ты буквально видишь этот раздвоенный язычок гада и, словно загипнотизированный удавом Каа бандерлог, не можешь отвести от него взгляда (в смысле – не в силах оторваться от прослушивания этой удивительной пьесы). А есть еще в альбоме и Hals («Горло» или «Глотка») – вещь одновременно и самая новоджазовая, и самая академическая. Начинаясь со строгих басовых звуков, она переходит в оживленный и свободный диалог саксофона и бас-гитары, усыпанный многочисленными эффектами.
Не знаю, продолжит ли группа Der Finger пополнять свой «Бестиарий», но пока эта идея кажется весьма удачной, да и по мастерству и выразительности звучания московский ансамбль очевидно прибавляет. Будем ждать новостей от Антона и Евгении.
2017 6 tks / 38 mins (Anton Efimov - bass g, kalimba, effects; Evgenia Sivkova - sax, dr, effects; Nick Sudnick - sound, recording, mastering;) Линк предоставил Антон Ефимов