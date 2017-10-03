Der Finger - Bestiarium IY: Seeigel

Итак, в сентябре 2017 года московский ансамбль экспериментальной импровизационной музыки Der Finger погрузился в морскую пучину, причем на самое дно – чтобы извлечь с него и поместить на обложку нового, уже четвертого альбома в серии «Бестиарий», морского ежа. Традиционный для группы комментарий к альбому вновь повторяет фразу Эмпедокла о том, что отдельные органы живых организмов вначале существовали отдельно, а их случайное соединение дало новые организмы. Спору нет, морской еж – действительно весьма причудливо устроенный организм. В комментарии Der Finger делает акцент на свойстве этих иглокожих полностью регенерироваться, если его конечность отрезать определенным способом, или регенерироваться частично или вообще погибнуть при других видах разреза. О чем это они, Антон и Евгения? О причинно-следственных связях? О том, что «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется» (Ф.Тютчев)? О знаменитой растоптанной бабочке Бредбери? О том, что прежде, чем резать, надо семь раз отмерить? А, может быть, резать вообще не стоит? Это круг моих версий, судить же о замысле создателей могут только они сами, как обычно оставляя широкое поле для догадок слушателям, что придает дополнительный интерес работам Der Finger.
Как и «Змея», «Морской еж» Антону Ефимову и Евгении Сивковой помогал создавать Ник Судник, чье имя вновь стоит в списке создателей альбома. И со звуком действительно все в порядке, можно посмаковать каждый нюанс. Стилистически Der Finger остался верен себе: Bestiarium IY: Seeigel представляет собой смесь фри-джаза с так называемым дарк-джазом, хотя, пожалуй, уклон в область свободной импровизации здесь ощущается больше, чем в прежних работах. Ритмические «вожжи» чуть ослаблены и длинные саксофонные фразы Сивковой плывут в звуковом пространстве альбома более свободно, особенно в Motionknistern. В то же время, мрачная детерминированность Mund и Nadel больше напоминает предыдущие экспонаты «Бестиария», а особенно впечатлила стартовая Spharidia (сферидии – это такие специальные органы равновесия у морского ежа): вот тут равновесие между саксофоном и плотной тканью «морских» эффектов соблюдено идеально. В целом же слушать Der Finger по-прежнему интересно, хотя, как мне показалось, появились в новой работе и какие-то черточки самоповтора... Кстати, это уже третий за год альбом группы. Может быть, взятый темп пополнения «Бестиария» слишком интенсивен? Наверное, последующие работы коллектива помогут в этом разобраться детальнее.