Jim Self & John Chiodini - Floating in Winter

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Jim Self & John Chiodini - Floating in Winter

стиль:
13.10.2017

Jim Self & John Chiodini - Floating in Winter
Низкий, густой голос тубы и нежное, прозрачное звучание гитары – сочетание, которое уже своей необычностью привлекает внимание к альбому дуэта Джима Селфа и Джона Чьодини. Оба музыканта живут в Лос-Анджелесе. Основная профессиональная деятельность Джима Селфа связана с Голливудом. Голос его тубы звучит в более, чем полутора тысячах (!) кинофильмов, среди которых такие знаменитые ленты, как «Парк Юрского периода» и «Близкие контакты третьего рода», а также в сотнях телешоу. Селф аккомпанировал множеству великих певцов, включая Фрэнка Синатру, Пласидо Доминго и Пола МакКартни. Все это весьма красноречиво говорит об уровне мастерства этого музыканта. Чьодини – прекрасный студийный гитарист, участник концертных туров многих джазовых звезд. У обоих музыкантов есть персональные дискографии. Познакомились Джим и Джон в бэнде их общего друга Дэвида Энджела, и именно ему посвятили свой совместный дуэтный альбом.

Играет здесь Джим Селф не только на тубе. В ряде пьес он использует флубу – гибридный инструмент, представляющий собой гигантский флюгельгорн, выросший до размеров тубы. Флубу сделал специально для Селфа матсер по имени Робб Стюарт. И там, где Селф играет на флубе, его партнер Чьодини откладывает обычную гитару и берет в руки двенадцатиструнку. Название альбома Floating in Winter – это соединение двух авторских пьес, соответственно, Floating и Winter, написанных каждым из участников дуэта для этого проекта. Всего же в альбом вошло 15 композиций, причем Джим и Джон отобрали по две пьесы своих любимых авторов: так в программу вошли композиции Джерри Маллигена, Телониуса Монка, Харри Манчини, Антонио Карлоса Жобима и Чака Манджоне. А еще здесь есть вещи Фрэнка Россолино, Джерома Керна, Дмитрия Темкина. Как видите, музыка очень разная, написанная в разное время и очень не похожими друг на друга людьми.

И это в еще большей степени подчеркивает виртуозное мастерство обоих музыкантов, объединивших своим талантом в одной программе боп и кул, босса-нову и стандарты эры свинга. Не могу назвать ни одного трека, который не доставил бы мне удовольствия при прослушивании. Громоздкая, казалось бы, туба передает все мыслимые оттенки эмоций, подобно тому, как порой весьма грузный человек неожиданно оказывается удивительно пластичным в танце. И гитара неизменно ведет диалог с партнером, а порой ведет его за собой. На редкость приятный альбом! Искренне рекомендую всем любителям джаза.

Да, совсем забыл сказать: заканчивает программу фирменный для всех дисков Селфа финал: несколько секунд мы слышем голос его любимого бассета, увы, уже ушедшего из жизни. Именно в его честь назван лейбл Селфа Basset Hound, выпустивший этот необычный дуэтный альбом.

© & (p) 2017 Basset Hound Music

15 tks / 68 mins

(Jim Self – tuba, fluba; John Chiodini – g;)

Линк предоставил August Forte, NoVo Management and Publicity

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
США
Расскажи друзьям:

Еще из раздела издано в 2017 г.
Ed Neumeister & His NeuHat Ensemble - Wake Up Call Elysian - Voyageur Enrico Rava - Katcharpari Equators - Gigantic Waves, I’m Not Here
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com