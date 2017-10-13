Jim Self & John Chiodini - Floating in Winter

Низкий, густой голос тубы и нежное, прозрачное звучание гитары – сочетание, которое уже своей необычностью привлекает внимание к альбому дуэта Джима Селфа и Джона Чьодини. Оба музыканта живут в Лос-Анджелесе. Основная профессиональная деятельность Джима Селфа связана с Голливудом. Голос его тубы звучит в более, чем полутора тысячах (!) кинофильмов, среди которых такие знаменитые ленты, как «Парк Юрского периода» и «Близкие контакты третьего рода», а также в сотнях телешоу. Селф аккомпанировал множеству великих певцов, включая Фрэнка Синатру, Пласидо Доминго и Пола МакКартни. Все это весьма красноречиво говорит об уровне мастерства этого музыканта. Чьодини – прекрасный студийный гитарист, участник концертных туров многих джазовых звезд. У обоих музыкантов есть персональные дискографии. Познакомились Джим и Джон в бэнде их общего друга Дэвида Энджела, и именно ему посвятили свой совместный дуэтный альбом.
Играет здесь Джим Селф не только на тубе. В ряде пьес он использует флубу – гибридный инструмент, представляющий собой гигантский флюгельгорн, выросший до размеров тубы. Флубу сделал специально для Селфа матсер по имени Робб Стюарт. И там, где Селф играет на флубе, его партнер Чьодини откладывает обычную гитару и берет в руки двенадцатиструнку. Название альбома Floating in Winter – это соединение двух авторских пьес, соответственно, Floating и Winter, написанных каждым из участников дуэта для этого проекта. Всего же в альбом вошло 15 композиций, причем Джим и Джон отобрали по две пьесы своих любимых авторов: так в программу вошли композиции Джерри Маллигена, Телониуса Монка, Харри Манчини, Антонио Карлоса Жобима и Чака Манджоне. А еще здесь есть вещи Фрэнка Россолино, Джерома Керна, Дмитрия Темкина. Как видите, музыка очень разная, написанная в разное время и очень не похожими друг на друга людьми.
И это в еще большей степени подчеркивает виртуозное мастерство обоих музыкантов, объединивших своим талантом в одной программе боп и кул, босса-нову и стандарты эры свинга. Не могу назвать ни одного трека, который не доставил бы мне удовольствия при прослушивании. Громоздкая, казалось бы, туба передает все мыслимые оттенки эмоций, подобно тому, как порой весьма грузный человек неожиданно оказывается удивительно пластичным в танце. И гитара неизменно ведет диалог с партнером, а порой ведет его за собой. На редкость приятный альбом! Искренне рекомендую всем любителям джаза.
Да, совсем забыл сказать: заканчивает программу фирменный для всех дисков Селфа финал: несколько секунд мы слышем голос его любимого бассета, увы, уже ушедшего из жизни. Именно в его честь назван лейбл Селфа Basset Hound, выпустивший этот необычный дуэтный альбом. © & (p) 2017 Basset Hound Music 15 tks / 68 mins (Jim Self – tuba, fluba; John Chiodini – g;) Линк предоставил August Forte, NoVo Management and Publicity Леонид Аускерн