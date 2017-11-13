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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Mary Ann Kennedy - An Dàn

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13.11.2017

Mary Ann Kennedy - An Dàn
Песня – это судьба. Судьба – это песня. На гэльском языке это слова-омонимы: An Dàn – это и песня, и судьба. Гэльский язык – один из самых малочисленных в группе кельтских языков. Сегодня на нем говорят лишь несколько десятков тысяч человек, преимущественно на Гебридских островах и в некоторых горных районах Шотландии, а также в канадской провинции Новая Шотландия, где компактно проживают потомки переселенцев из горной Шотландии. Тем не менее, сегодня в Шотландии он признан официальным языком, на нем издаются книги и печатаются газеты, ведутся теле и радиопередачи. Радиоведущая (на Би-Би-Си 3), писательница, музыкант и продюсер Мэри Энн Кеннеди назвала свой дебютный альбом An Dàn – и вы можете применить к ее работе любое значение этого гэльского слова.

Кеннеди родилась в Глазго, в равнинной части Шотландии, но в семье носителей гэльского языка: ее родители родом с Гебридских островов. Гэльские традиции с детства окружали Мэри Энн и сделали ее одной из ярких фигур в кругах борцов за возрождение гэльской культуры. Ее музыкальное творчество – весомый вклад в это движение. Ко всем одиннадцати композициям альбома Кеннеди написала музыку и аранжировки, вместе со своим мужем Ником Тернером она и спродюсировала этот проект. При записи альбома она играла на фортепьяно и пела – естественно, на гэльском. А вот лирика ее песен – это стихи разных поэтов, которых объединяет принадлежность к гэльской культуре. К одной композиции, Eadar-Thìr (Between-Land), текст написала сама Мэри Энн, это своеобразный гимн острову Айона, одному из островов Гебридского архипелага.

О чем поет Мэри Энн в других песнях? Если коротко, я бы назвал их песнями любви и памяти – о родной земле и о конкретных людях. Очень сильное впечатление произвели на меня песни, сложенные Мэри Энн на стихи авторов, посвятивших их своим родственникам, павшим в годы Первой Мировой войны (в Великобритании ее чаще называют Великой войной, она оставила куда более глубокий след и унесла больше жизней среди жителей Соединенного королевства, чем Вторая Мировая): Iain Againn Fhìn (Our Own John) и, особенно, Òran do dh’Iain Dòmhnallach (Song for John MacDonald) – величественная и скорбная музыкальная тема и проникновенная вокальная линия. В целом же, порой интонационно песни Кеннеди напоминают фолк-рок – но только напоминают. Необычное звучание незнакомого языка, ирландская волынка и, конечно же, чистый, высокий голос певицы придают уникальность этому дебюту. На обложке альбома An Dàn Мэри Энн Кеннеди поместила и своеобразный подзаголовок: «Гэльские песни для современного мира». Очень точное определение. Голос Мэри Энн уверенно ведет песни на древнем шотландском языке в наш глобальный и пестрый мир.

℗ 2017, Watercolour Music Limited

© 2017, ARC Music Productions

11 tks / 48 mins

(Mary Ann Kennedy – lead voc, p; Finlay Wells, Chaz Stewart (tk.11) – g; Lorne MacDougall –whistles; Jarlath Henderson - Uilleann pipes; Nick Turner(tk.7), Euan Burton – b; Donald Grant, Hannah Dawson, Triona Milne, Eilidh Martin – strings; Mags Burgess Aburn, Victoria Caine, Catriona MacNeill MacPhee, Iain Hector Ross, Marion MacSween Ross, Susanna Ross, Duncan Simpson, Nicola Simpson, Mark Turner, Còisir Ghàidhlig inbhir Nis - backing voc;)

Линк предоставлен Angie Lemon

Леонид Аускерн


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кельтская музыка, Великобритания, Леонид АУСКЕРН
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