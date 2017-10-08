Masma Dream World - Self Titled

Деви Мамбука родилась и провела детские годы жизни в Габоне. Ее отец – коренной африканец, представитель народа бахумбу, мать –родом из Сингапура, причем в ее родословной переплелись китайская, английская и индийская (причем, из высшей касты браминов) линии. Где наиболее органично будет чувствовать человек столь пестрого происхождения? Конечно, в самом космополитичном городе мира – Нью-Йорке! Деви стала обитательницей Бронкса вместе с матерью и братьями, когда ей было 12 лет. Там она и увлеклась музыкой, в первую очередь диджеингом, причем первые эксперименты в этой сфере осуществляла еще в столь юном возрасте, что ей пришлось пользоваться фальшивым удостоверением личности. Сегодня она живет в Бруклине и представляет на суд публики свой первый EP.
Деви приняла в качестве артистического ника название Masma Dream World. Впрочем, на обложке нет ни его, ни названия работы (Self Titled). Зато есть здесь картинка, напоминающая средневековые представления об обитателях далеких и неизвестных европейцам земель. Возможно, именно она дает ключ к пониманию того самого воображаемого мира, который представляет своим слушателям Masma Dream World. Этот мир полон тайн, необычных созвучий, загадочных ритуалов. Он построен преимущественно на электронных звучаниях, в отдельных треках – с добавлением вокала, на странной, то явственной, то будто расплывающейся ритмике, в которой подчас определенно слышны африканские интонации (особенно в композиции Élèphant). Звуковые краски Деви сочны и экзотичны, это некая квази-этника, в которой, однако, африканские мотивы вполне реальны. ЕР Self Titled выходит в двух вариантах – сетевом и кассетном, причем они отличаются по объему. В последнем есть еще и шестой, бонусный трек, Black Panther. Думается, это название не случайно. Черные пантеры присутствуют на гербе Габона, черные пантеры – это тотем народа бахумбу, с которым, среди прочих, Деви тоже связана узами крови. © 2017 Masma Dream World 6 tks / 21 mins Линк предоставил Julien Fernandez, 5ive Roses Press Леонид Аускерн