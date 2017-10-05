Dimitar Liolev - Eastern Shadows

Не часто появляются на наших страницах альбомы с болгарским джазом. Тем интереснее было послушать музыку сорокачетырехлетнего саксофониста и композитора Димитара Лиолева, представителя поколения, находящегося в расцвете сил и творческих возможностей. Димитар – потомственный музыкант, сын известного в стране фолкового и классического музыканта Костадина Лиолева. Он окончил Академию музыки в Пловдиве, в 2000 году стал одним из создателей игравшей фьюжн группы Brainstorm, а два года спустя уехал учиться в голландскую Консерваторию Прица Клауса в Гронингене. Там он проявил себя с самой лучшей стороны, участвовал, и с успехом, в ряде престижных конкурсов и фестивалей, а, вернувшись на родину, занялся активной деятельностью в качестве преподавателя и действующего музыканта. Лиолев играет в нескольких биг-бэндах, является арт-директором одного из джазовых фестивалей и записал уже несколько альбомов под собственным именем. Eastern Shadows – уже третий его диск.
Записывал его Димитар в составе квартета, где роль второго сольного инструмента, трубы, доверена Мартину Ташеву, на ударных играет Димитар Семов, а на контрабасе – единственный не болгарин в ансамбле, знакомый нашим читателям по одному из своих авторских альбомов, несколько лет назад рецензировавшемуся на сайте, итальянец Массимилиано Рольф.
В альбом вошло девять композиций, большинство из которых написал сам Лиолев, одну (Night hope) – Рольф, а две, первую и финальную, титульную – сочинили все члены квартета коллективно. Именно Eastern Shadows я назвал бы самой яркой пьесой альбома. Очень удачно в ткань этой композиции, полной элементов балканского фольклора, вписался силлабический вокал Мартина Ташева. Грустная, призрачно колеблющаяся вокальная линия как раз и придает ощущение мистической загадки, призрачности тех «восточных теней», которые заявлены в названии альбома и композиции. Есть в нем и еще одна пьеса, где Лиолев использовал фольклорные мотивы – Filipopolis, где очень выразительно прозвучала также партия контрабаса. В остальном музыка квартета – это живой полнокровный современный мэйнстрим с легкими реверансами в сторону авангарда, где звучание в основном строится на взаимодействии двух духовых – саксофона и трубы, при поддержке слаженной работы ритм-группы. В игре самого Димитара Лиолева чувствуется прекрасное знание классиков джазового альт-саксофона, от великого Паркера и до наших дней. Лиолев не гонится за числом нот, взятых в минуту, предпочитает средний темп, хотя, как показывает Night hope, уверенно чувствует себя и в балладном репертуаре. Добротный альбом крепких профессионалов – так коротко можно охарактеризовать Eastern Shadows. © & (p) 2017 SLAM Productions 9 tks / 51 mins (Dimitar Liolev – as; Martin Tashev – tp, flg, voc (tk 9); Massimiliano Rolff – b; Dimitar Semov – dr;) Линк предоставлен Kari-On Productions Леонид Аускерн