Dick Fregulia Trio - What Now?

Дик Фрегулиа играет джаз уже более полувека. Этого пианиста прекрасно знают в Сан-Франциско и его окрестностях. Еще в далеком 1978 году Дик создал собственный лейбл Blue Koala Records, на котором он издает свои работы: сольные фортепьянные альбомы, проекты с квинтетом Good Vibes Quintet и с фортепьянным трио. Всего в его дискографии более 25 альбомов. Фрегулиа – пианист классической джазовой школы, сформировавший свой стиль игры под влиянием Ахмада Джамала, Джорджа Ширинга, Оскара Питерсона, но прежде всего – Билла Эванса в формате трио и Арта Тэйтума в качестве сольного пианиста. В практике Фрегулиа не редкость тематические альбомы: у него выходили работы, посвященные музыке Тома Харрелла, Харри Уоррена и, конечно, Билла Эванса. Эти тенденции проявились и в его новой работе.
What Now? – альбом концертный, плод двух выступлений 2016 года в Сан-Рафаэле. Фрегулиа играл там со своим трио (Стив Уэббер – контрабас и Билл Муди – ударные), а в четырех треках к ним присоединялся еще и вибрафонист Пиро Паттон. Первый же трек River заставил меня, образно говоря, раскрыть рот: настолько сильно, эмоционально и очень лирично прозвучали музыкальные образы этой пьесы. Я словно видел эту медленно текущую величественную реку… Думаю, Билл Эванс искренне аплодировал бы Дику. А потом в программе альбома Фрегулиа поставил Ginza Samba – вещь совсем другого настроения, исполненную с совсем иным темпераментом,но с тем же тонким чувством латинской стилистики. Это все были собственные композиции Фрегулиа, их в альбоме большинство, но и этот диск тоже можно назвать тематическим: трио Фрегулиа включило в программу интерпретации лидером самого великого джазового альбома всех времен, как считают многие, Kind Of Blue секстета Майлса Дэвиса 1959 года в полном объеме – все пять композиций! И этот шедевр модального джаза прозвучал в исполнении трио / квартета Фрегулиа очень убедительно. Лично я был в восторге от их версии All Blues, одной из лучших которые мне доводилось слышать. Думаю, тут к аплодисментам Эванса, сидевшего тогда за фортепьяно, присоединился бы и сам Дэвис!
Одно мне осталось непонятным: почему раньше я не слышал этого музыканта? Почему не видел его имя в списках лучших в различных опросах? Мне кажется, этот пианист заслуживает гораздо большего признания – и на национальном американском, и на международном уровне. © & (p) 2017 Blue Koala Records 10 tks / 63 mins (Dick Fregulia – p; Steve Webber – b; Bill Moody – dr; Piro Patton – vibe (tks 3,4,6,10);) Линк предоставлен RDX Promo Леонид Аускерн