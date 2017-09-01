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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Bob Mundy - Love To Me

стиль:
01.09.2017

Bob Mundy - Love To Me
Каждое новое имя в мужском джазовом вокале – это событие. Претенденты в новые Эллинги и Портеры появляются значительно реже, чем претендентки на лавры Эллы Фитцджеральд или Сары Воэн. Поэтому я ждал знакомства с новым альбомом певца из Нью-Йорка Боба Манди с острым интересом. Love To Me – второй альбом для артиста (дебютник Something Beautiful принес ему много лестных отзывов). Боб – певец-самоучка, что в наши дни всеобщего джазового Беркли-образования большая редкость. При этом музыкой и пением он увлекался с детства, играл на фортепьяно и саксофоне, но, достаточно трезво оценивая свои возможности инструменталиста, решил, что его подлинное призвание в музыке – это вокал. Пел Манди в разных стилистиках, но джаз остается его главной любовью. При этом Манди еще и достаточно известный актер, добивавшийся успеха как на театральных подмостках, так и в телевизионных студиях и в кино.

Конечно же, драматические талант должен служить большим подспорьем в вокале, а близость Боба к сцене еще до прослушивания альбома дала повод предположить, что в джазе он придерживается не афроамериканского по своим корням блюзового направления, а, скорее, следует традициям Тин Пэн Элли. Love To Me дал в целом утвердительный ответ на оба эти предположения. В записи альбома приняла участие большая группа нью-йоркских музыкантов, среди которых могу отметить такие известные по уже обозревавшимся на сайте релизам имена, как болгарский басист Петер Славов или саксофонисты Сэм Садигурски и Джоэл Фрам. Все они безупречно поработали над инструментальной частью альбома, создав надежный бэкграунд для своего лидера.

Боб Манди творчески подошел к выбору репертуара. В программе альбома нет самых знаменитых джазовых стандартов, но, тем не менее, включены в нее известные композиции Ричарда Роджерса (Loads of Love) и Саши Дистеля (The Good Life, причем сразу в двух версиях). Привлекательной же чертой альбома мне показалось, что Боб не побоялся продвигать творчество еще не очень широко известных современных композиторов – Стивена Кагана (Carpe Diem) и, особенно, Криса Касуэлла (сразу несколько треков). Характерно, что и титульная композиция – это тоже тема из популярного современного бродвейского шоу The Light in the Piazza, созданного Адамом Геттелем, кстати, внуком того самого упомянутого выше знаменитого Роджерса. Ну, и с первого же трека You Wanna Bet получаешь возможность оценить весьма впечатляющие достоинства голоса Боба Манди. Он предъявляет веские козыри – отличное интонирование, эмоциональную выразительность и очень широкий диапазон звучания (финал Getting Beyond Goodbye дает представление о том, как высоко Боб умеет забираться). Остается только присоединиться к словам Патрика Пачеко с кабельного телеканала NY 1: «Что за голос, Боб? Где ты прятался все эти годы?» Что ж, Боб Манди перестал «прятаться», вышел из тени, и, сдается мне, вышел надолго.

© & (p) 2017 Kitoliscious Music

13 tks / 56 mins

(Bob Mundy – voc; Dan Kaufman – p; Peter Slavov – b; Mark Ferber – dr; Lage Lund (tks 9-11), Sean Harkness (tk 13) – g; Dominick Farinacci – tp; Sam Sadigursky – ts, ss (tks 1,2,10,11); Joel Frahm – ts (tk 3); Keita Ogawa – perc; Yves Dharamraj – cello;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Болгария, США
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