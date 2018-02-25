Maura Shaftoe - Make Me A Memory

Rock In Jazz… Такое название сразу предполагает нечто джаз-роковое, нечто из области музыки фьюжн. Но нет, по музыке это заметно тоньше, а если уж говорить об областях, то альбом итальянского гитариста Франческо (Фрэнки) Ди Джованни ...