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Maura Shaftoe - Make Me A Memory
25.02.2018
Для канадской вокалистки и автора собственных песен из Калгари Мауры Шафтоу Make Me A Memory – уже четвертый альбом. У нее приятный, теплый голос, тексты ее песен не банально рассказывают о любви, потерях, человеческих отношениях. Маура – безусловный профессионал, она дает успешные концерты, выступает на фестивалях, но, при этом, деньги она зарабатывает совсем не в шоу-бизнесе, а поет и сочиняет песни просто потому, что не может этого не делать. Собственно, именно своей необычной судьбой привлекла меня фигура этой исполнительницы.
Родилась Маура в Монреале. Музыку она любила с детства, но жизнь сложилась так, что ей пришлось одной воспитывать сына, и она долго не могла себе позволить заниматься любимым делом. Долгие годы она работала в автомобильном бизнесе, сейчас трудиться в бизнесе страховом, а заработанные деньги помогают ей выступать и записывать альбомы с собственными песнями. Ее основным партнером и продюсером записи Make Me A Memory стал барабанщик Тайлер Хорнби. В альбом вошло одиннадцать песен, в которых аура джаза сочетается с элементами фолк-рока и фанка. Одни из них понравились мне больше (The Colour of Our Love, Burden, This Storm), другие – меньше (King Car), но это вкусовые предпочтения конкретного слушателя, которые я никому не хочу навязывать. Вряд ли альбом Make Me A Memory претендует на некое стилистическое новаторство, не думаю, что мы увидим его во главе чартов самых успешных дисков, но это честная и искренняя работа, которую могу рекомендовать любому любителю вокального джаза.© & ℗ 2017 Maura Shaftoe 11 tks / 39 mins (Maura Shaftoe – voc; Tyler Hornby – dr; Jason Valleau – b; Steve Fletcher – keyb; Aaron Young – g;) Линк предоставлен RDX Promo Леонид Аускерн
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