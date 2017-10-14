Дрындрожык & Якушаý - Колькі яшчэ

Это будет короткий обзор. И не потому, что представляемый альбом сделан в мини-формате: здесь всего четыре композиции, запись которых выполнена в концертном варианте. Просто я очень мало знаю о его создателях, минских музыкантах Владимире Дриндрожике и Глебе Якушеве. И вот тут надо отдельно поблагодарить патриарха белорусского андеграунда Леонида Нарушевича, создателя группы «Князь Мышкин» – именно он прислал линк с записью «Колькі яшчэ», именно он регулярно проводит на площадке музея-мастерской Азгура в Минске свои «Живые уголки», представляя все новых и новых креативных людей, играющих некоммерческую музыку. Дуэт «Дрындрожык & Якушаý» попал в поле зрения Jazz-Квадрата благодаря именно ему.
Знаю, однако, что Владимир Дриндрожик – не только музыкант, но и мастер по изготовлению хэппи-драмов, называемых еще глюкофонами – стальных лепестковых барабанов, внешне немного напоминающие камни для игры в го. Такой барабан звучит и в финальной пьесе альбома «У паралельнай прасторы». А вообще в альбоме можно услышать, наряду с классической флейтой и мандолиной, и другие, порой весьма экзотические инструменты, вроде индийской флейты бансури или цистры (она же португальская гитара), на которой исполняют традиционную португальскую музыку фаду. Такая необычная сонористика – важнейший элемент музыки дуэта, музыки тонкой, даже трепетной и, извините за штамп, «наполненной ароматом странствий в дальние края». Так что, можно иронично воспринимать название стартовой композиции Irish rock-n-roll – ничего от привычного рок-н-ролльного ритма здесь вы не услышите. Наряду с тремя инструментальными пьесами, есть в альбоме и одна вокальная композиция – титульная «Колькі яшчэ». Представьте себе раннего Боба Дилана (времен, скажем, Blowing In The Wind), но поющего при этом по-белорусски, - и вы получите примерное представление об этой фолк-роковой балладе. В целом же, отыскав в Сети, этот мини-альбом, возможно, как и я, откроете для себя новое интересное имя: «Дрындрожык & Якушаý». 2017 4 tks / 17 mins Линк предоставил Леонид Нарушевич Леонид Аускерн