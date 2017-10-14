Дрындрожык & Якушаý - Колькі яшчэ

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Дрындрожык & Якушаý - Колькі яшчэ

стиль:
14.10.2017

Дрындрожык & Якушаý - Колькі яшчэ
Это будет короткий обзор. И не потому, что представляемый альбом сделан в мини-формате: здесь всего четыре композиции, запись которых выполнена в концертном варианте. Просто я очень мало знаю о его создателях, минских музыкантах Владимире Дриндрожике и Глебе Якушеве. И вот тут надо отдельно поблагодарить патриарха белорусского андеграунда Леонида Нарушевича, создателя группы «Князь Мышкин» – именно он прислал линк с записью «Колькі яшчэ», именно он регулярно проводит на площадке музея-мастерской Азгура в Минске свои «Живые уголки», представляя все новых и новых креативных людей, играющих некоммерческую музыку. Дуэт «Дрындрожык & Якушаý» попал в поле зрения Jazz-Квадрата благодаря именно ему.

Знаю, однако, что Владимир Дриндрожик – не только музыкант, но и мастер по изготовлению хэппи-драмов, называемых еще глюкофонами – стальных лепестковых барабанов, внешне немного напоминающие камни для игры в го. Такой барабан звучит и в финальной пьесе альбома «У паралельнай прасторы». А вообще в альбоме можно услышать, наряду с классической флейтой и мандолиной, и другие, порой весьма экзотические инструменты, вроде индийской флейты бансури или цистры (она же португальская гитара), на которой исполняют традиционную португальскую музыку фаду. Такая необычная сонористика – важнейший элемент музыки дуэта, музыки тонкой, даже трепетной и, извините за штамп, «наполненной ароматом странствий в дальние края». Так что, можно иронично воспринимать название стартовой композиции Irish rock-n-roll – ничего от привычного рок-н-ролльного ритма здесь вы не услышите. Наряду с тремя инструментальными пьесами, есть в альбоме и одна вокальная композиция – титульная «Колькі яшчэ». Представьте себе раннего Боба Дилана (времен, скажем, Blowing In The Wind), но поющего при этом по-белорусски, - и вы получите примерное представление об этой фолк-роковой балладе. В целом же, отыскав в Сети, этот мини-альбом, возможно, как и я, откроете для себя новое интересное имя: «Дрындрожык & Якушаý».

2017

4 tks / 17 mins

Линк предоставил Леонид Нарушевич

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Беларусь
Расскажи друзьям:

Еще из раздела издано в 2017 г.
Equators - Gigantic Waves, I’m Not Here Fantastic Swimmers - Camp Songs Francesco Di Giovanni - Rock In Jazz Frank Kohl Quartet - Rising Tide
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com