Melodic Intersect - Looking Forward

В начале 90-х годов видный индийский музыкант Устад Хамид Хуссейн основал в США лейбл Aimrec, который специализируется на выпуске записей индийской классической музыки и world music. Его сын, таблист Инайет Хуссейн, рос уже в Штатах и здесь же создал коллектив Melodic Intersect, который на сегодняшний день является одним из виднейших ансамбей, исполняющих world music «с индийским акцентом», и имеет на своем счету немало престижных наград. На счету Melodic Intersect на сегодня пять альбомов, последний из них, Looking Back, оказался очень успешным, и вдохновленные музыканты видимо не случайно назвали свою новую, шестую по счету работу Looking Forward.
Состав Melodic Intersect в принципе гибкий, но есть ядро постоянно участвующих в проекте музыкантов. В рамках Looking Forward ансамбль превратился в септет, объединивший выходцев из самых разных стран, связанных общей культурой грандиозного субконтинента. Помимо Инайет Хуссейна это крупнейший ситарист североиндийской классической традиции Хидайят Хан, уроженец Бангладеш, прекрасный гитарист (начинавший, кстати, с рок-музыки) и звукоинженер Джой Ислам, двое мастеров перкуссии – пакистанец Камар Аббас, играющий на кахоне, и представитель индийской общины Тринидада Авирод Шарма. Кроме того, в группе играют двое урожденных американцев – саксофонист Фред Кох и знакомый нашим читателям клавишник из Балтимора, где базируется и Aimreс, Грег Хацца.
Looking Forward прежде всего впечатляет разнообразием своего содержания. На этот раз хочется начать с конца, с потрясающего полиритмического царства, которое открывают слушателю в одиннадцатиминутном финальном треке Rhythmic Paths Хуссейн, Аббас и Шарма. Табла, кахон и другие перкуссионные инструменты рисуют такие захватывающие ритмические узоры, что это не малое время пробегает, как один миг. Надо сказать, что и все композиции в альбоме достаточно протяженные, развиватся они неторопливо, в духе классических индийских раг. Но это все же не раги, а именно world music, так как и по гармониям, и по инструментарию, в пьесах группы индийская традиция сочетается с современной импровизационной музыкой. Задумчивым саксофонным соло открывает Фред Кох пьесу Adolescence, а уже затем голос его инструмента подхватывают благородный звук ситара, гитара и перкуссионные инструменты. Клавишные Хаццы – важрейшая и неотъемлемая часть таких пьес, как Keys Of Resolve или The Chase. Особо же хочу отметить «говорящее» название композиции Without Borders. В нем, пожалуй, ключ к музыкальной философии Melodic Intersect, коллектива, талантливо и убедительно стирающего границы между разными и изначально далекими друг от друга направлениями музыки. © 2017 Aimrec 8 tks / 67 mins (Enayet Hossain – tabla; Hidayat Khan – sitar; Joy Islam – g; Greg Hatza – keyb; Fred Koch – sax; Qamar Abass – cajon; Avirodh Sharma - world perc;) Линк предоставлен Kari-On Productions Леонид Аускерн