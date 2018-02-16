Mésico - Pure And Shining

Месико – так, с ударением на первом слоге, звучит артистический псевдоним, под которым выступает итальянский певец, музыкант и композитор Паоло Маццакани. Этим необычным ником он обязан своему деду, который в начале ХХ века вернулся домой, в родную итальянскую деревушку, из Бразилии, отправившись, как многие его соотечественники, в поисках лучшей жизни за океан. Для его достаточно темных земляков-односельчан что Бразилия, что Мексика, что другие страны Южной Америки, были на одно лицо. Решив, что дед Паоло побывал в Мексике, они так и прозвали его – «Мексика», что на диалекте местных жителей превратилось в Месико и стало постоянным прозвищем не только деда, но и его потомков.
Обо всем этом Месико пишет в качестве liner notes к своему новому альбому Pure And Shining. Это полностью авторская работа. Здесь все композиции сочинены и исполнены, записаны и смикшированы самим Месико. Лишь в одной композиции, A Beautiful Bride, партию трубы исполнил приглашенный музыкант. Более того, Месико говорит о том, что каждая из двенадцати составивших альбом Pure And Shining композиций тем или иным образом связана с его собственным жизненным опытом, переживаниями, впечатлениями и событиями его жизни в последние годы.
Этот эмоциональный опыт воплощен в альбоме в достаточно однородную по стилистике музыку. Месико широко использует электронику, рисуя спокойные, чуть меланхоличные баллады, тексты которых он поет мягким, бархатных тонов, очень располагающим к себе баритоном. Манеру его исполнения я бы назвал близкой к рок-музыке, если бы вместо характерной для многих рок-вокалистов взвинченной напряженности, голос Месико не нес душам слушателей мир и душевное равновесие. Если понятие эмбиент отнести не только к инструментальной, но и вокальной музыке, то стилистику Pure And Shining я бы определил именно так. © 2017 Interbang Records / Indipendead 12 tks / 47 mins Диск предоставил Julien Fernandez, 5Roses Press Леонид АУСКЕРН