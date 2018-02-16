Mésico - Pure And Shining

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Mésico - Pure And Shining

стиль:
16.02.2018

Mésico - Pure And Shining
Месико – так, с ударением на первом слоге, звучит артистический псевдоним, под которым выступает итальянский певец, музыкант и композитор Паоло Маццакани. Этим необычным ником он обязан своему деду, который в начале ХХ века вернулся домой, в родную итальянскую деревушку, из Бразилии, отправившись, как многие его соотечественники, в поисках лучшей жизни за океан. Для его достаточно темных земляков-односельчан что Бразилия, что Мексика, что другие страны Южной Америки, были на одно лицо. Решив, что дед Паоло побывал в Мексике, они так и прозвали его – «Мексика», что на диалекте местных жителей превратилось в Месико и стало постоянным прозвищем не только деда, но и его потомков.

Обо всем этом Месико пишет в качестве liner notes к своему новому альбому Pure And Shining. Это полностью авторская работа. Здесь все композиции сочинены и исполнены, записаны и смикшированы самим Месико. Лишь в одной композиции, A Beautiful Bride, партию трубы исполнил приглашенный музыкант. Более того, Месико говорит о том, что каждая из двенадцати составивших альбом Pure And Shining композиций тем или иным образом связана с его собственным жизненным опытом, переживаниями, впечатлениями и событиями его жизни в последние годы.

Этот эмоциональный опыт воплощен в альбоме в достаточно однородную по стилистике музыку. Месико широко использует электронику, рисуя спокойные, чуть меланхоличные баллады, тексты которых он поет мягким, бархатных тонов, очень располагающим к себе баритоном. Манеру его исполнения я бы назвал близкой к рок-музыке, если бы вместо характерной для многих рок-вокалистов взвинченной напряженности, голос Месико не нес душам слушателей мир и душевное равновесие. Если понятие эмбиент отнести не только к инструментальной, но и вокальной музыке, то стилистику Pure And Shining я бы определил именно так.

© 2017 Interbang Records / Indipendead

12 tks / 47 mins

Диск предоставил Julien Fernandez, 5Roses Press

Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия
музыкальный стиль
эмбиент

Еще из раздела издано в 2017 г.

Bill O’Connell - Monk’s Cha-Cha

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: США
Билл О’Конелл (р.1953) – опытнейший джазовый пианист из Нью-Йорка, работавший за свою долгую карьеру с очень многими из тех, кто составляет джазовую элиту. Это и Сонни Роллинс, и Чет Бейкер, и Гато Барбиери. Но особенно ...
подробнее
16.02.2018

Bob Ferrel - Jazztopian Dream

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: США
Много лет (почти сорок!) тромбонист Боб Феррел проработал в биг-бэнде Дюка Эллингтона. Он пришел в этот прославленный коллектив в 1979 году девятнадцатилетнем юношей, оркестром руководил в те годы уже сын великого музыканта, Мерсер ...
подробнее
16.02.2018

Bob Mundy - Love To Me

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: Болгария, США
Каждое новое имя в мужском джазовом вокале – это событие. Претенденты в новые Эллинги и Портеры появляются значительно реже, чем претендентки на лавры Эллы Фитцджеральд или Сары Воэн. Поэтому я ждал знакомства с новым альбомом певца ...
подробнее
16.02.2018
© 2018 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com