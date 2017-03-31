McCandless / Taylor / Balducci / Rabbia - Evansiana

Второй и уже наверняка последний альбом интернационального англо-итало-американского квартета. Первый, Blue from Heaven, был издан итальянским лейблом Dodicilune в 2012 году. Продюсер Габриэле Рампино вдохновил музыкантов на создание новой программы, которая и была записана в октябре 2014 года, а теперь, после долгой подготовительной работы, увидела свет под логотипом того же лейбла. Моя категоричность относительно последнего альбома объясняется простым и грустным фактом: участник квартета, британский пианист Джон Тейлор, умер в июле 2015 года: ему стало плохо прямо вовремя выступления на одном из фестивалей во Франции, и врачи не смогли вновь запустить его сердце, полностью отданное джазу в прямом смысле слова.
Так что, Evansiana остается не только памятником-трибьютом выдающемуся джазовому пианисту Биллу Эвансу, как она была задумана музыкантами, но и самому квартету, в котором совместно играли знаменитый американский мультинструменталист, один из основателей культовой группы Oregon, Пол МакКендлесс, упомянутый англичанин Джон Тейлор, создавший группу Azimuth и сотрудничавший с Таунером, Гарбареком, Хэйденом, а также два итальянских мастера, басист Пьерлуиджи Бальдуччи, лидер Nuevo Tango Ensemble, и ударник Микеле Раббия, музыкант с международной известностью.
Изящество оформления обложки альбома Evansiana соперничает с глубиной музыки и красотой исполнения, которые ждут вас под ней. Программа сложилась из любимых каждым из музыкантов произведений Эванса: все участники ансамбля предложили своих фаворитов для записи. Дополнили ее Some other time Бернстайна, Sweet Dulcinea Blue Кенни Уилера и Blue in green Майлса Дэвиса. Исполнение музыки главного лирика мирового джаза – это вызов для любого исполнителя. Наверное, особым испытанием была эта программа для пианиста. Но манеру игры Тейлора критики недаром сравнивают именно с эвансовской: британский мастер при скупости выразительных средств и внешней простоте техники исполнения умеет вложить в свою игру присущие Эвансу философскую глубину, тонкость и эмоциональность. Абсолютно адекватным и, я бы сказал, идеальным партнером для него стал МакКендлесс. В Re: person I knew он демонстрирует свой редкий в джазе дар импровизировать на гобое, в бернстайновской пьесе играет на бас-кларнете, а в остальных композициях составляет прекрасный дуэт с Тейлором на сопрано-саксофоне. Очень слаженно и чутко во всех композициях программы координирует свою игру с солистами и итальянская ритм-группа. Если говорить о наиболее «эвансовских» пьесах альбома, я бы выделил Time remembered с вдохновенной игрой Тейлора. Очень хороша спокойствием и сдержанной красотой и бернстайновская Some other time, а своей любимой пьесой альбома назову Children play song Эванса, где музыканты квартета вложили мощный заряд позитивной энергетики в свою версию пьесы, основанной на незатейливой «детской» мелодии. Очень достойный альбом, стоит услышать! © & (p) 2017 Dodicilune 10 tks / 48 mins (Paul McCandless – ss, oboe (tk 2), bass cl (tk 7); John Taylor – p; Pierluigi Balducci – el.b; Michele Rabbia – dr, perc (tk 9);) Линк предоставлен Italian Jazz Music Леонид Аускерн