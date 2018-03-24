Joshua Trinidad - In November

… Унылый осенний пейзаж, на который мы смотрим через покрытое дождевыми каплями стекло – так выглядит обложка альбома In November. В этом оформлении (автор – Петулия Матиолли) чудится что-то от ЕСМ-овской эстетики, и, на мой взгляд, не случайно. Именно на этом лейбле культивируется холодноватый минималистичный джаз на стыке академической музыки, свободной импровизации и эмбиент, в котором очень ярко проявили себя скандинавские, в первую очередь норвежские музыканты. Трубач из американского Денвера, штат Колорадо, Джошуа Тринидад – один из горячих поклонников этого холодного северного звучания, а один из его любимых трубачей – норвежец Нильс Петер Мольваер, начинавший свою карьеру как раз на ЕСМ.
Это может показаться парадоксальным: фамилия Джошуа выдает его латинские корни. И действительно, они ведут к югу от Рио-Гранде: родители Джошуа перебрались в Штаты из Мексики. Казалось бы, его должны увлекать жгучие латинские ритмы, однако, Тринидад, игравший и играющий в принципе самую разную музыку, особенно любит скандинавский джаз. Его творчество вообще полно оригинальных проектов. Есть у него, к примеру, альбом, навеянный творчеством известного фотографа Криса Бака. Не достигший еще и сорока лет Джошуа задумался как-то о том, какую музыку будут исполнять, когда он умрет и… сочинил при жизни свой музыкальный некролог – сюиту Cortege. Всего же на счету Тринидада уже семь альбомов, седьмой - In November, дебют музыканта на лондонском лейбле RareNoise Records, стартующий 30 марта текущего года.
К этому проекту путь пролег через … Южную Корею. В 2007 году Тринидад познакомился здесь на джазовом фестивале с норвежским гитаристом Якобом Янгом, приехавшем в Сеул со своей группой. Янг, бравший уроки у Джона Аберкромби и почитающий за образец для себя творчество Джима Холла, записывается на все том же мюнхенском лейбле ЕСМ. Еще с начала 2000-х годов Тринидад с интересом следит и за творчеством одного из самых креативных ударников норвежской импровизаторской сцены Стале Льявиком Сольбергом. Джошуа пришлось довольно долго ждать, когда творческие планы всех трех музыкантов создадут почву для совместной записи. Такой момент настал в ноябре 2015 года, когда Тринидад, Сольберг и Янг собрались вместе в одной из студий звукозаписи на острове Йиске в Норвегии, где и родился альбом In November, названный по одноименной пьесе, отражающей, скорее всего, просто время действия.
Авторами всех одиннадцати композиций альбома названы все трое участников записи, и это справедливо, исходя из ее импровизационного характера. Но надо учитывать, что до этого Джошуа Тринидад почти полгода готовился к встрече с норвежскими коллегами, сочиняя музыку и думая, как его труба будет взаимодействовать с гитарой Янга и ударными Сольберга. Как свидетельствует сам Тринидад, уже с первой встречи в студии все пошло именно так, как он задумывал. Джошуа не нравится манера игры большинства современных американских трубачей, он сравнивает их со спортсменами, меряющимися силами в том, кто сыграет громче, мощнее и быстрее. Мнение дискуссионное, но отражающее его собственные творческие идеи. В In November Тринидад играет длинными чистыми звуками, максимально растягивая звучание каждой ноты. Это спокойное, атмосферичное, если хотите – благородное звучание. Американец с мексиканскими корнями выглядит истым скандинавом. Великолепны и импровизации Янга. Если в стартовой Bedside и некоторых других пьесах он ведет на электрогитаре свою партию, как настоящий рок-гитарист, с эффектами уа-уа и другими примочками, создавая определенный контрапункт с игрой Тринидада, то в большинстве других композиций тонкое акустическое звучание гитары удивительно гармонично сочитается с трубой Джошуа. Сольберг точно, экономно и, в то же время, разнообразно расцвечивает музыку трио пульсациями своих ударных. Не могу выделить какие-то особо понравившиеся треки, понравился (и это слишком слабое определение) весь альбом. Упомяну только финальную пьесу Torreon, названную по городу в Мексике, откуда родом родители Джошуа Тринидада. В целом же, могу только поздравить RareNoise Records с очень интересными новыми именами в своем реестре, а для меня In November стал одним из лучших альбомов, которые довелось услышать в этом году. © & (p) 2018 RareNoise Records 11 tks / 65 mins (Joshua Trinidad – tp; Jacob Young – g; Ståle Liavik Solberg – dr, perc;) Диск предоставлен hubtone PR Леонид АУСКЕРН